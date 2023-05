AlphaRushAI und Hera Finance führen den KI-Krypto-Bullenmarkt an: ChatGPT startet im App Store

OpenAI, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot ChatGPT, hat die offizielle Version seines KI-gesteuerten Chatbots ChatGPT im App Store von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) veröffentlicht.

Berichten zufolge plant das Unternehmen auch die Einführung des Chatbots auf Android, ein Schritt, der Wellen im Kryptoraum ausgelöst hat, insbesondere bei auf KI-basierenden Kryptowährungen.

Nur für Apple-Benutzer in den USA verfügbar

Mit der Einführung von ChatGPT im App Store wird eine nahtlose Synchronisierung des Benutzer-Chat-Verlaufs zwischen der Webversion und der App eingeführt. Dank Whisper von OpenAI ist sogar eine Spracheingabe möglich.

ChatGPT wird jedoch zunächst nur für iPad- und iPhone-Benutzer in den USA verfügbar sein, obwohl das Unternehmen plant, es auf andere Benutzer in anderen Ländern auszuweiten, die Apple iPhones und iPads verwenden. Der Schritt verstärkt den bereits heftigen Wettlauf um die Einführung von KI, an dem auch Google Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) und Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) beteiligt sind.

Auswirkungen der ChatGPT-Ankündigung auf Kryptowährungen

Die Kryptowährungsbranche hat die Entwicklung der KI nicht nur als Zuschauer verfolgt. Zahlreiche KI-basierte Kryptowährungen wurden seit dem Start von ChatGPT ins Leben gerufen und die meisten davon sind nach dieser Ankündigung in die Höhe geschossen.

Laut CoinGecko ist die gesamte Marktkapitalisierung der auf der Plattform gelisteten KI-Coins heute um 1,3 % gestiegen.

AlphaRushAI (RUSHAI) führt den Preisanstieg mit 37,25 % zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels an, während Hera Finance (HERA) mit einem Preisanstieg von 12,9 % unter den KI-basierten Token an zweiter Stelle steht. Andere beliebte KI-basierte Kryptowährungen wie SingularityNET (AGIX), Injective (INJ) und Render Token (RNDR) sind ebenfalls um 8,17 %, 7,93 % bzw. 2,39 % angestiegen.