Metacade auf Kurs, während XRP die Krypto-Mega-Caps anführt

Metacade wird noch vor Ende des Monats eine Version seines mit Spannung erwarteten Play-to-Earn (P2E) Gaming-Arcade-Ökosystems der Öffentlichkeit vorstellen. Während der Preis des nativen MCADE-Tokens nach einem explosiven Handelsstart von den erreichten Höchstständen zurückgegangen ist, zeichnet sich das Potenzial ab, die Verluste wieder aufzuholen und einen Aufwärtstrend zu erleben.

Der Grund dafür sind die Erwartungen, dass der Kryptomarkt eine neue Hausse beginnt, wobei Token aus dem Gaming-Sektor zu denjenigen gehören, die sich wahrscheinlich besser entwickeln werden, da das Interesse an diesem Sektor wächst.

Heute lag ein Großteil der Aufmerksamkeit auf der Entwicklung von Token mit hoher Marktkapitalisierung, und XRP übernimmt die Führung inmitten der Vorfreude der Anleger auf Wirtschaftsnachrichten, da die Gespräche über die US-Schuldengrenze in eine entscheidende Phase eintreten.

XRP steht inmitten positiver Gespräche über die Schuldenobergrenze an der Spitze

Die Kryptomärkte blieben am Freitag weitgehend unverändert, da die Anleger weiterhin auf Signale aus den USA hinsichtlich der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze achten. Der Aktienmarkt verzeichnete zu Beginn des Tages einen leichten Aufschwung, da es immer wahrscheinlicher wurde, dass die Gesetzgeber noch an diesem Wochenende eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze erzielen würden.

Einer der größten Gewinner auf dem Kryptomarkt ist heute XRP, das in den letzten 24 Stunden um mehr als 4 % gestiegen ist. Bitcoin, Ethereum und Cardano kletterten ebenfalls auf wichtige Kursniveaus, da der Kryptomarkt die Entwicklung anderer risikoreicher Vermögenswerte widerspiegelte.

XRP ist der native Token von Ripple, einem Unternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen, das derzeit mit einer Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) konfrontiert ist.

Während die SEC behauptet, Ripple habe XRP als nicht registriertes Wertpapier verkauft, hat das Unternehmen die Vorwürfe zurückgewiesen. Die XRP-Gewinne dieser Woche kamen, als ein Richter gegen den Antrag der SEC zur Versiegelung von Dokumenten im Zusammenhang mit dem ehemaligen Beamten der Behörde William Hinman entschied.

Im Jahr 2018 hielt Hinman eine Rede zum Stand von Krypto und Wertpapieren, die laut Ripple für den Ausgang des Rechtsstreits von entscheidender Bedeutung ist. Der CEO von Ripple bezeichnete gestern den US-Regulierungsraum als „verwirrend“ und es sei wahrscheinlich, dass mehr Unternehmen in andere Rechtsordnungen wechseln, die mehr Klarheit bieten.

Da die Stimmung der Anleger in Erwartung eines Ripple-Gewinns positiv ist, sieht es so aus, als könnte XRP eine große Rallye erleben. In der vergangenen Woche hat der XRP-Kurs um mehr als 8 % zugelegt, und die Haussiers peilen 0,5 $ an.

Square Enix bestätigt, dass Web3-Gaming die Zukunft ist

Metacade geht davon aus, dass die Version Metacade Lite bald für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird. Einzelheiten dazu werden auf der nächsten AMA am 24. Mai 2023 bekannt gegeben. Das Projekt hat alle in seinem Roadmap für das 1. Quartal 2023 festgelegten Meilensteine erreicht. Zu den Zielen in diesem Quartal gehört die Einführung der Create2Earn-Plattform, bei der die Nutzer das bahnbrechende Spielerlebnis ausprobieren können, das mit dem einzigartigen P2E-Ansatz von Metacade einhergeht.

Da auch für die Kryptomärkte eine neue Hausse erwartet wird, ist es möglich, dass MCADE innerhalb des Web3- und GameFi-Ökosystems die Führung übernimmt. Die jüngsten Entwicklungen rund um das Debüt von Axie Infinity im Apple App Store und der japanische Gaming-Riese Square Enix, der sein Engagement für Blockchain und Web3-Gaming bekräftigt hat, könnten zur Steigerung der Nachfrage und Akzeptanz beitragen.

Was bietet die Metacade-Plattform?

Metacade ist eine neue Blockchain-Gaming-Plattform, die darauf abzielt, die größte Web3-Gaming-Arcade zu werden. Im Kern zielt Metacade darauf ab, Spielern, Investoren und Entwicklern Zugang zu einem dezentralen Gaming-Hub mit der größten Auswahl an verschiedenen Play-to-Earn (P2E)-Arcade-Spielen zu bieten.

Das Projekt zielt auch darauf ab, die Integration mehrerer Verdienstmechanismen für Ökosystemteilnehmer zu ermöglichen.

Der MCADE-Token wird zur Zahlung von Belohnungen im Ökosystem verwendet und hilft Plattformbenutzern beim Zugriff auf Dienste und Möglichkeiten im Bereich Staking und DeFi. DDer Roadmap umfasst auch die Umstellung auf ein von der Community betriebenes Projekt, bei dem MCADE-Inhaber ein Stimmrecht bei Vorschlägen zur Governance erhalten. Hier erfahren Sie mehr über Metacade.

Lohnt sich der Kauf von Metacade jetzt?

MCADE erlebte einen großen Erfolg während des Vorverkaufs, der schnell ausverkauft wurde, da Anleger, die von dem Angebot von Metacade überzeugt waren, die nativen Token zu einem günstigen Preis erwarben.

Der April war ein wichtiger Monat für Metacade, da nicht nur der Vorverkauf erfolgreich endete, sondern auch die anschließende Notierung an den Börsen Uniswap, BitMart und MEXC schnell folgte. Auf dem Markt stieg der MCADE-Preis Anfang Mai auf das Allzeithoch von 0,045 $.

Obwohl MCADE/USD mit dem aktuellen Preis von 0,02 $ mehr als 52 % unter dem oben genannten Höchststand liegt, wird eine Erholung der Märkte den Haussiers Auftrieb geben. Die Entwicklung während der nächsten Hausse wird wahrscheinlich zu einem Preis von über 1 $ im Jahr 2024 führen.