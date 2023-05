Tesco-Vorsitzender tritt wegen angeblichen Fehlverhaltens zurück

John Allan – Vorsitzender von Tesco PLC (LON: TSCO) wird bei der jährlichen Versammlung des Unternehmens mit den Investoren am 16. Juni zurücktreten, bestätigte die Supermarktkette am Freitag.

Allan bestreitet Vorwürfe wegen Fehlverhaltens

Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nach einem Bericht, dem zufolge vier Frauen Allan unangemessenes Verhalten vorgeworfen haben.

Allan hat drei dieser Behauptungen bestritten und sich für die vierte entschuldigt, bei der es sich um eine Bemerkung über das Aussehen einer weiblichen Mitarbeiterin des CBI handelte.

Nichtsdestotrotz sagte Tesco heute, dass seine Amtszeit in Kürze enden wird. Die Börsennachricht kommt etwa einen Monat, nachdem der multinationale Einzelhändler bekannt gab, dass sich sein Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2023 halbiert hat.

Der Aktienkurs von Tesco liegt immer noch um mehr als 15 % höher als zu Jahresbeginn.

Byron Grote wird als Interimsvorsitzender fungieren

Tesco PLC bestätigte auch, dass das Unternehmen bereits mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen hat und dass ein Name bald bekannt geben wird.

In der Zwischenzeit wird Byron Grote, der Senior Independent Director, die Rolle des Interimsvorsitzenden bei der Jahreshauptversammlung übernehmen. Grote kommentierte die heutige Entwicklung mit den Worten:

Obwohl wir keine Beschwerden über Johns Verhalten erhalten haben und kein Fehlverhalten feststellen konnten, besteht die Gefahr, dass diese Anschuldigungen Tesco ablenken werden.

Allan ist seit 2015 Vorsitzender des Lebensmittelkonzerns. Die Wall Street stuft die Tesco-Aktie, die derzeit eine Dividendenrendite von knapp über 4 % bietet, im Konsens mit “overweight” ein.