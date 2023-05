Biden sagt, er werde keinem Schuldenabkommen zustimmen, das Kryptohändler schützt

US-Präsident Joe Biden hat die republikanischen Gesetzgeber aufgefordert, ihre extreme Position aufzugeben, um dem Land bei den laufenden Gesprächen über die Schuldenobergrenze zu einer Einigung zu verhelfen. Er sagte auch etwas über Kryptowährungen.

Die neuesten Wirtschaftsnachrichten kommen, als das US-Finanzministerium davor warnte, dass die USA bereits am 1. Juni einen Zahlungsausfall riskieren, falls der Kongress einer Anhebung der Schuldenobergrenze nicht zustimmen sollte.

Biden fordert Republikaner zu einer Einigung über die Schuldenobergrenze auf

In seiner Rede in Hiroshima, Japan, wo er am G7-Gipfel teilnahm, wies Biden auf die Notwendigkeit eines Kompromisses hin, damit die Vorschläge in einem Kongress verabschiedet werden können, der durch die Spaltungen zwischen den Parteien stark belastet ist.

Der US-Präsident wies darauf hin, dass es an der Zeit sei, dass die Republikaner akzeptierten, dass ein überparteiliches Abkommen nicht “allein zu ihren parteipolitischen Bedingungen” geschlossen werden könne. Er betonte, dass sich auch die GOP-Gesetzgeber für eine solche Einigung einsetzen müssten.

Er sagte, dass alle vier US-Kongressführer mit ihm darin übereinstimmen, dass ein Zahlungsausfall keine Option ist. Obwohl er von ihnen erwarte, “dass sie diese Verpflichtung einhalten“, fügte der US-Präsident hinzu, dass er kein Abkommen akzeptieren werde, das Steuerhinterzieher und Kryptohändler auf Kosten von Schlüsselbereichen der Wirtschaft und des Lebens der US-Bürger schützt.

Biden lehnt Vorschläge ab, die Steuerbetrüger und Kryptohändler schützen

Bidens Äußerungen kommen, nachdem sich die Gesetzgeber am Freitag nicht auf eine Einigung über die Schuldenobergrenze einigen konnten, wobei die nächste Woche wahrscheinlich entscheidend sein wird. Aber auch wenn die USA einem Zahlungsausfall gefährlich nahe kommen, warnt Biden, dass er keine Vorschläge akzeptieren wird, die Kryptohändler schützen.

Er sagte den Reportern:

Ich werde keinem Abkommen zustimmen, das Steuerbetrüger und Kryptohändler schützt und gleichzeitig die Nahrungsmittelhilfe für fast 1 Million Amerikaner gefährdet.

Die Kommentare zu Kryptowährungen kommen zu einer Zeit, in der die USA einen zunehmend aggressiven Ansatz zur Regulierung von Kryptos verfolgen, während Branchenvertreter auf das Fehlen klarer Regeln und Richtlinien hinweisen.

Das Weiße Haus hat kürzlich auch einen Bericht veröffentlicht, der darauf hindeutet, dass Kryptowährungen keinen Wert haben – außer für Preisspekulationen. Krypto-Experten kritisierten, dass die Biden-Administration das Wesentliche verfehlt, und stellten fest, dass die USA von Jurisdiktionen überholt werden könnten, die sich weiterhin um Klarheit bei der Krypto-Regulierung bemühen.

Wie Invezz letzte Woche berichtete, sagt Ripple-CEO Brad Garlinghouse, dass die USA die Kryptoregeln so “verwirrend wie möglich” gestalten.

In seinen Bemerkungen warnte Biden, dass er einer Steuererleichterung von bis zu 30 Mrd. $ für die Ölindustrie, die im letzten Jahr 200 Mrd. $ verdient hat, nicht zustimmen würde. Seiner Meinung nach braucht die Industrie keine derartigen Anreize, und die Kürzung von Medicaid würde das Leben von 21 Millionen Amerikanern gefährden.

Er sprach auch davon, dass er nicht zustimmen würde, die Pharmaindustrie mit 200 Mrd. $ zu fördern und gleichzeitig Hunderttausende von Arbeitsplätzen für Lehrer und Polizeibeamte zu streichen.