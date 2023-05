Anstehende US-Wirtschaftsereignisse entscheidend für die Entwicklung des Kryptomarktes in dieser Woche

Die Finanzwelt erwartet einen weiteren Trend wirtschaftlicher Ereignisse, während Gespräche über einen Schuldenausfall am 1. Juni den Währungssektor dominieren. In der Zwischenzeit werden diese Ereignisse wahrscheinlich die Stimmungen auf dem Kryptowährungsmarkt beeinflussen.

Das US-Finanzministerium hat bereits vor einem möglichen Zahlungsausfall der USA mit 31,4 Bio. $ Schulden ab dem 1. Juni 2023 gewarnt. Darüber hinaus bleibt der bevorstehende Arbeitsmarktbericht Ende des Monats von entscheidender Bedeutung, da die US-Notenbank eine Pause bei der Zinserhöhung in Erwägung zieht. Dies geschieht, nachdem die US-Notenbank in den letzten Monaten die Zinssätze kontinuierlich angehoben hat.

Die neuesten Updates von Invezz.com zeigen, dass Präsident Joe Biden erklärt hat, dass er keine Schuldenabkommen akzeptieren würde, die reiche Steuerhinterzieher und Kryptowährungsinvestoren schützen und gleichzeitig die Nahrungsmittelhilfe für die meisten Amerikaner gefährden. Der US-Präsident machte diese Äußerungen während des G7-Gipfels.

Dennoch wird die Missachtung von Abmachungen nicht zu einer beeindruckenden Wirtschaft der Vereinigten Staaten führen. Janet Yellen vom Finanzministerium hatte davor gewarnt, dass die US-Regierung bei Nichtzustandekommen eines Abkommens die US- und die Weltwirtschaft gefährden würde.

Anstehende wirtschaftliche Ereignisse in den USA

🚨THIS WEEK 🚀



➡️ Fed FOMC Minutes ~ May 24, 9:00 pm IST



➡️ US Unemployment Benefits ~ May 25, 3:30 pm IST



Expectation~250K

Previous~242K



➡️ US GDP~May 25 3:30 pm IST



Expectation~1.1%

Previous~ 2.6%



➡️ US Core PCE ~May 26, 3:30 pm IST



Expectation ~4.6%

Previous ~4.6% — Gaurav | CryptoGuy ₿ (@gaurav15706) May 22, 2023

Während wir uns dem Ende des Monats Mai 2023 nähern, steht eine Menge an wirtschaftlichen Ereignissen an. Neben den Gesprächen über die Schuldenobergrenze erwartet der Markt am 24. Mai (Mittwoch) das Protokoll der FOMC-Sitzung vom Mai 2023.

In der Zwischenzeit werden die Marktteilnehmer beobachten, wie die US-Notenbank in der aktuellen und in den kommenden Sitzungen den Zinserhöhungspfad abwägt. Darüber hinaus wird der PCE-Index (Persönliche Verbrauchsausgaben) am 26. Mai (Freitag) veröffentlicht.

Ein Rückgang der PCE-Zahlen könnte zu einem Preisanstieg bei Bitcoin und dem gesamten Kryptomarkt führen. In den kommenden Tagen werden mehrere Bundesbeamte sprechen. Die Märkte gehen davon aus, dass sie eine Zinspause befürworten werden, was sich möglicherweise auf die Kryptopreise auswirken könnte.

Darüber hinaus erklärte Neel Kashkari, der Präsident der US-Notenbank in Minneapolis, dass er auf dem kommenden FOMC-Gipfel im Juni 2023 Zinspausen befürworten würde. Für den verbleibenden Mai 2023 gibt es in der Tat viele Ereignisse, die die Kryptomärkte in den kommenden ein oder zwei Wochen beeinflussen werden.