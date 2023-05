Litecoin (LTC) beendet die Woche mit einem Plus von 14%: Countdown für die Halbierung beginnt

Die Preisentwicklung bei den Kryptowährungen bleibt am Sonntag moderat, wobei die meisten Assets einen leichten Aufwärtstrend aufweisen. In der Zwischenzeit führt Litecoin (LTC) die Trendtabelle an, nachdem er in der Vorwoche einen beeindruckenden Anstieg verzeichnete.

Der Altcoin überwand seinen entscheidenden Widerstandsbereich bei 90 $ und bewegte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels im Bereich von 92 $. LTC stieg innerhalb der letzten 24 Stunden um 2,04 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Quelle – Invezz.com

Das PoW (Proof-of-Work)-Protokoll behielt in den letzten sieben Tagen eine steigende Tendenz bei, wobei die Preise um 14 % stiegen. Dies ist auf die erhöhte Aktivität des Altcoins zurückzuführen, da die Marktteilnehmer das bevorstehende Halbierungsereignis von Litecoin erwarten.

Ähnlich wie bei Bitcoin findet auch bei Litecoin alle vier Jahre eine Halbierung statt. Die neuesten Tweets aus der Litecoin-Community zeigen, dass die Halbierung nur noch 74 Tage entfernt ist. Die Enthusiasten des Projekts haben gezeigt, dass die Gespräche über den Vermögenswert zugenommen haben, was den Preis von LTC in die Höhe getrieben hat. Die Marktteilnehmer bleiben optimistisch, was die langfristige Entwicklung von Litecoin betrifft.

Warum ist die Halbierung so wichtig?

In der Tat bleibt der Kryptomarkt etwas rückläufig, wobei jeder Token nach Katalysatoren sucht, um seine kurz- und langfristigen Trends anzukurbeln. Litecoin profitiert anscheinend von der Begeisterung, da das Protokoll die Anleger seit seiner Einführung an sein Aufwärtspotenzial erinnert.

Litecoin ist ein Zahlungstoken, der aufgrund seiner Stabilität zunehmend an Popularität gewinnt. Das Projekt hat im Gegensatz zu anderen prominenten Projekten (seit seiner Gründung) noch nie Ausfallzeiten und Ausfälle erlebt. Darüber hinaus plant Litecoin die Einführung von LTC-20-Standards, um die Anwendungsfälle zu schaffen, die kürzlich zum Wachstum der Bitcoin-Blockchain beigetragen haben.

In der Zwischenzeit bleibt die bevorstehende Halbierung von Litecoin das wichtigste Ereignis, das die zukünftige Preisentwicklung von LTC interessant macht. Sie wird die Anzahl/Rate des Minings neuer Coins reduzieren und somit den Knappheitsfaktor einführen.

In der Finanzwelt ist Knappheit ein Rezept für Preissteigerungen. In diesem Zusammenhang hat Litecoin das Potenzial, in den kommenden Sitzungen in die Höhe zu schnellen, während der Countdown für die Halbierung weiterläuft.