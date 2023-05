Der NZD/USD-Wechselkurs bewegte sich im Vorfeld wichtiger makroökonomischer Nachrichten aus den USA und Neuseeland nach oben. Er notiert bei 0,6300, ~1,632% über dem Tiefststand der letzten Woche. Dieser Kurs liegt nur wenige Punkte unter dem höchsten Stand in diesem Monat.

RBNZ-Zinsentscheidung steht bevor

Die wichtigste Nachricht zum NZD wird die bevorstehende Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand sein. Diese Entscheidung, die für Mittwoch angesetzt ist, wird mehr Aufschluss über den Zustand der neuseeländischen Wirtschaft und die zu erwartenden Entwicklungen geben.

Die von Reuters befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze um 0,25 % anheben und sie auf ein Mehrjahrzehnthoch von 5,5 % bringen wird. Wie die anderen großen Zentralbanken hat auch die RBNZ die Zinssätze seit Oktober 2021 aggressiv angehoben.

Diese Zinserhöhungen sollen dazu beitragen, die Inflation in den Griff zu bekommen, die nach wie vor auf einem hohen Niveau liegt. Die jüngsten Daten zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im März auf 6,7 % gestiegen ist. Das war eine Verbesserung gegenüber dem Vormonat (7,2 %). Er liegt jedoch deutlich über dem Ziel der RBNZ von 2 % und dem historischen Durchschnitt.

Die Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der Neuseelands Wirtschaft schwächelt. In der Tat hat die schlechte Wirtschaftslage zum Rücktritt des vorherigen Präsidenten beigetragen. Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass sich das Haushaltsdefizit auf über 6,63 Mrd. N$ ausgeweitet hat, da die Regierung die Ausgaben erhöht hat.

Eine weitere Devisenmeldung werden die jüngsten neuseeländischen Einzelhandelsumsätze sein. Ökonomen gehen davon aus, dass die Kerneinzelhandelsumsätze des Landes im 1. Quartal um 1 % im Quartalsvergleich gesunken sind, nachdem sie im Vorquartal um 1,3 % zurückgingen. Im Jahresvergleich erwarten die Analysten einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,2 %.

Wenn die Analysten richtig liegen, werden diese Zahlen zeigen, dass sich die Wirtschaft tatsächlich verlangsamt. Dies könnte bedeuten, dass die RBNZ ihre Zinserhöhungen verlangsamen wird.

NZD/USD-Prognose

NZD/USD-Chart via TradingView

Weitere wichtige Katalysatoren für das Verhältnis NZD/USD sind die Nachrichten über die US-Schuldengrenze und das anstehende FOMC-Protokoll. Auf der 4-Stunden-Chart sehen wir, dass das Paar in den letzten Tagen allmählich gestiegen ist. Dabei bewegte es sich zwischen dem 38,2%- und dem 50%-Fibonacci-Retracement-Level.

Das Paar hat sich auch leicht über den 25- und 50-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt, während der MACD über den neutralen Punkt gestiegen ist. Andere Oszillatoren sind aufwärts gerichtet.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das NZDUSD-Paar steigt und dann nach der jüngsten RBNZ-Zinsentscheidung den Abwärtstrend wieder aufnimmt. Ein erneuter Test des Tiefs der letzten Woche bei 0,6182 ist nicht auszuschließen.