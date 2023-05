Oraichain-Preisprognose – KI-Wachstum beschleunigt AltSignals-Vorverkauf

Auf künstlicher Intelligenz basierende Kryptoprojekte wie Oraichain und AltSignals wollen die Branche auf verschiedene Weise revolutionieren, und ihr Potenzial weckt zunehmendes Interesse bei Investoren.

ASI von AltSignals und ORAI von Oraichain sind unterschiedliche Token, die sich auf verschiedene Bereiche des Kryptomarktes auswirken werden, da die KI-Integration einen großen Sprung macht. Eine Preisprognose wie diese untersucht, wie sich ihre nativen Utility-Tokens in einem Markt entwickeln könnten, von dem ein massives Wachstum erwartet wird.

KI-Narrativ gewinnt in der Kryptowelt an Fahrt

Sei es über KI-gestützte Handelssysteme wie das von AltSignals oder die dezentralen KI-Anwendungen von Oraichain, das Wachstumspotenzial scheint an Fahrt zu gewinnen.

Und die jüngsten Entwicklungen der Technologiegiganten Google und Microsoft haben nur dazu beigetragen, deutlich zu machen, dass KI-gestützte Marktplätze, Handelsalgorithmen, Marktprognosen und Portfoliomanagementplattformen das nächste große Ding für Anleger sein könnten.

Während ChatGPT und Bard weiterhin demonstrieren, was mit großen Sprachmodellen möglich ist, sind es in der Kryptowelt die KI-Token wie Fetch.ai, SingularityNET und Render, die die Führung übernehmen.

Der AltSignals-Vorverkauf, dessen erste Phase zu 74 % ausverkauft ist, deutet darauf hin, dass das Interesse an dieser Token-Kategorie mit der Zunahme der KI-Narrativ im Kryptobereich nur noch zugenommen hat.

Was ist die KI-Ebene von AltSignals?

AltSignals ist eine 2017 gegründete Handelsplattform. Sie stellt Handelssignale für mehr als 50.000 Händler in den Bereichen Kryptowährung, Aktien und Devisenmärkte bereit. Derzeit greifen Benutzer über den AltAlgo-Algorithmus des Unternehmens auf Handelswarnungen, Indikatoren und andere Tools zu.

Obwohl es sich bereits um ein erfolgreiches Unternehmen handelt, sieht das AltSignals-Team die Integration mit künstlicher Intelligenz als den nächsten großen Schritt. Dies hat zur Entwicklung einer KI-gestützten Ebene namens ActualizeAI geführt.

ActualizeAI soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen und wird die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens, der Verarbeitung natürlicher Sprache und der erweiterten Stimmungsanalyse nutzen, um die Genauigkeit seiner Handelssignale zu steigern. Prädiktive Modellierung, Regression und AutoML sind alles Funktionen, die ActualizeAI beschleunigen und zu einer höheren Genauigkeit der Handelssignale führen.

Die KI-Ebene wird vom ASI-Token angetrieben. Als Utility-Token gewährt ASI seinen Inhabern Zugang zur ActualizeAI-Plattform und zum Mitgliederclub.

Was die Tokenomics angeht, beschreibt das Whitepaper des Projekts einen Gesamtvorrat von 500.000.000 ASI-Tokens. Im Vorverkauf werden 290.000.000 Token bzw. 58 % den Anlegern in 5 Stufen zur Verfügung stehen.

Der Token befindet sich derzeit im Vorverkauf und interessierte Anleger können hier teilnehmen. Er wird in Kürze auf den wichtigsten Börsenplattformen verfügbar sein, darunter auch auf der führenden DEX Uniswap.

Was ist Oraichain? Ähnlichkeiten mit AltSignals?

Oraichain ist ein dezentrales Blockchain- Ökosystem, das im Jahr 2020 eingeführt wurde. Es bietet eine Oracle-Lösung, die die Integration von KI in Blockchain-Anwendungen ermöglicht. Konkret ist die Infrastruktur von Oraichain darauf ausgelegt, die Nutzung von KI-Daten in Smart Contracts zu ermöglichen.

Wie AltSignals nutzt Oraichain maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache und prädiktive Analysen. Projekte und Ökosystembenutzer können diese KI-Daten und -Dienste in ihren Smart Contracts-fähigen Anwendungen nutzen.

Um Plattformtransaktionen und -interaktionen zu unterstützen, stellte das Oraichain-Team den ORAI-Token vor. Abgesehen von seiner Verwendung in Governance und Staking wird ORAI an mehreren wichtigen Börsen gehandelt, darunter KuCoin, Bitget und Uniswap.

Oraichain-Preisprognose

In Bezug auf die Preisentwicklung erreichte der ORAI-Token im Februar 2021 sein Allzeithoch von 105 $. Obwohl der Bärenmarkt den größten Teil dieser Gewinne zunichte machte, liegt der heutige ORAI-Preis von 4,08 $ um mehr als 350 % über dem Allzeittief von 0,9 $ vom November 2022. Der Rückgang folgte auf den Zusammenbruch von FTX und zeigt, dass solche Ereignisse die Preise beeinflussen können.

ORAI wurde auch durch die jüngsten Turbulenzen im Bankensystem, die Reaktion von Kryptowährungen auf die zunehmenden regulatorischen Maßnahmen in den USA und die Unsicherheit der Wirtschaftsnachrichten beeinträchtigt.

Obwohl wir den genauen Preis von Oraichain zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft nicht vorhersagen können, gibt es Faktoren, die ORAI langfristig in die Höhe treiben könnten. Dazu gehören das Produktangebot von Oraichain und das Interesse der Anleger an KI-gestützten Blockchain-Projekten sowie der wahrscheinliche Eintritt des breiteren Marktes in eine neue Hausse.

Oraichain-Chart mit dem Paar ORAI/USDT auf KuCoin. Quelle: TradingView

AltSignals-Preisprognose für 2023

Analysten glauben auch, dass das KI-Narrativ erst am Anfang steht, was darauf hindeutet, dass Faktoren wie die oben genannten auch auf ASI zutreffen könnten.

Da ORAI in den letzten zwei Wochen um fast 50 % gestiegen ist, scheint der ASI-Vorverkaufspreis von 0,015 $ angesichts des erwarteten Anstiegs auf 0,02274 $ am Ende des Vorverkaufs ein enormer Rabatt zu sein. Der Eintritt in den Sekundärmarkt über die Notierung an führenden Börsen könnte die Nachfrage ebenfalls wieder ankurbeln und ASI dazu veranlassen, Ende 2023 oder Anfang 2024 frühe Meilensteine wie 0,5 $ und 1 $ zu erreichen.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Märkte immer noch weitgehend von verschiedenen Ereignissen und Nachrichten beeinflusst werden und die Preise daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken können.

So könnte eine negative Entwicklung der Kryptowährungen angesichts des makroökonomischen Gegenwinds dazu führen, dass Token wie ORAI und ASI in Schwierigkeiten geraten, wobei der Preis von ASI wahrscheinlich nicht so hoch wie erwartet steigen wird.

Kann der ASI-Preis von AltSignals 2025 10 $ erreichen?

Ein Blick auf die historischen Preisdaten von Oraichain zeigt, dass der Token von einem Tief von 10 $ im Dezember 2020 auf seinen ATH von 105 $ im Februar gestiegen ist. Das war während des vorherigen Bullenmarktes.

Während historische Daten keine Prognose für zukünftige Preisentwicklungen liefern, ist es möglich, dass sich eine Rallye für Bitcoin und wichtige Altcoins in einem neuen Bullenmarkt im weiteren Krypto-KI-Bereich widerspiegeln könnte. Die Halbierung von Bitcoin im Jahr 2024 könnte ein großer Auslöser sein.

AltSignals, das seine mit Spannung erwartete ActualizeAI-Ebene eingeführt hat, könnte die Aufwärtsbewegung nutzen, um wichtige Kursziele wie 10 $ im Jahr 2025 zu erreichen.

Wie bereits erwähnt, liegt der ASI-Vorverkaufspreis bei 0,015 $, nachdem er von 0,012 $ um 25 % gestiegen ist. Der Wert des Tokens wird um weitere 20 % auf 0,01875 $ und um 12,5 % auf 0,021 $ steigen, bevor er in der letzten Vorverkaufsphase auf 0,02274 $ steigt.

Wenn Sie sich für den ASI-Token interessieren, besuchen Sie die Vorverkaufsseite für weitere Informationen.