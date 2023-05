3 Gründe, warum Metacade (MCADE) eine gute Investition ist

Der Metacade-Preis ist von seinem Höchststand in diesem Jahr stark zurückgegangen. Laut TradingView notiert MCADE bei 0,021 $, was bedeutet, dass der Preis seit seinem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 13 % gefallen ist. Hier sind 3 Gründe, heute in MCADE zu investieren.

Die Einigung über die Schuldenobergrenze rückt näher

Einer der Hauptgründe für den jüngsten Rückgang von Metacade ist die Frage der Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten. In den vergangenen Tagen verhandelten Demokraten und Republikaner über die Schuldenobergrenze. Während dieser Gespräche waren die beiden Seiten uneins und hatten jeweils schwierige Bedingungen.

Die Demokraten befürworten eine saubere Einigung über die Schuldenobergrenze, während die Republikaner mehrere Voraussetzungen stellen, darunter eine Kürzung der Staatsausgaben. Die Frist für diese Verhandlungen läuft am 1. Juni ab, dem Tag, an dem Janet Yellen erklärt hat, dass der US-Regierung das Geld ausgehen wird.

Die Folgen eines Nichtzustandekommens einer Einigung sind verheerend, da dies bedeuten würde, dass die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen würden. Außerdem hat das Land Schulden in Höhe von 31 Bio. $. Dies erklärt, warum Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen in letzter Zeit zurückgegangen sind.

Nun gibt es Anzeichen dafür, dass beide Seiten Fortschritte machen und die USA nicht zahlungsunfähig werden. Biden hat einigen Prioritäten der Republikaner zugestimmt, wie der Begrenzung der Ausgaben auf das Niveau von 2022 und dem Abbau der Bürokratie bei der Erteilung von Energiegenehmigungen in den USA.

Da die Vermögenswerte aufgrund des Risikos eines Zahlungsausfalls gesunken sind, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wieder erholen, wenn es zu einer Einigung kommt. Daher könnte Metacade aufgrund dieser makroökonomischen Nachrichten ansteigen. Ebenso wird sie wahrscheinlich steigen, wenn die Fed beschließt, ihre Zinserhöhungen zu beenden oder zu unterbrechen.

Wichtige Metacade-Katalysatoren

Der andere Grund, warum der Metacade-Preis eine gute Investition darstellt, ist, dass in den nächsten Monaten mehrere Katalysatoren bevorstehen. Erstens haben sich die Entwickler laut dem Whitepaper von Metacade verpflichtet, in diesem Jahr mehr Notierungen an Börsen vorzunehmen. Sie haben es bereits auf MEXC, BitMart und Uniswap notiert, wie wir hier berichtet haben.

Aufgrund seiner Popularität wird Metacade wahrscheinlich an anderen Börsen wie Coinbase, Binance, OKX und Huobi notiert werden. Historisch gesehen neigen die Kryptowährungspreise dazu, sich zu erholen, wenn sie auf großen Börsen notiert sind.

Der andere Katalysator ist, dass die Entwickler eine Partnerschaft mit einer bekannten Marke eingegangen sind, um ihr Spiel zu entwickeln, das dieses Jahr auf den Markt kommen wird. In den meisten Fällen tendieren Kryptowährungen dazu, sich vor wichtigen Nachrichten und Ereignissen zu erholen.

Korrelation zwischen Kryptowährungen

Der andere Grund, warum der MCADE-Preis wahrscheinlich steigen wird, ist die Korrelation zwischen Kryptowährungen. Ein kurzer Blick auf den Kryptomarkt zeigt, dass die meisten digitalen Währungen in letzter Zeit ebenfalls zurückgegangen sind. Bitcoin ist von 31.000 $ auf 27.000 $ gefallen. Das Gleiche gilt für andere Kryptowährungen wie Solana und Cardano.

Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Frage der Schuldenobergrenze und die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft zurückzuführen. Jetzt, da der Deal in Sicht ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass auch die meisten digitalen Coins wieder auf die Beine kommen. Wenn dies geschieht, wird Metacade wahrscheinlich ein Nutznießer sein. Dennoch gibt es mehrere Risiken für eine Investition in Metacade. So besteht beispielsweise das Risiko, dass der Token im Winter eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufweist, wie es bei den meisten Kryptowährungen in den meisten Jahren der Fall ist. Außerdem besteht das Risiko, dass das Metacade-Spiel bei seiner Markteinführung kein Erfolg wird.