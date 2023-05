Vergesst die USA, Krypto steht vor einem großen Erfolg in Asien

Da die Krypto-Branche weiterhin mit einer zunehmend strengen Regulierung in den USA zu kämpfen hat, wird Asien zum bevorzugten Ziel. Dieser Trend könnte dazu führen, dass die Region eine wesentliche Rolle bei der Innovation und der endgültigen Einführung von Kryptowährungen spielt, sagen Experten.

Diese Aussichten werden durch die kryptofreundlichen Vorschriften der Region, wachsende Risikoinvestitionen und eine große Bevölkerung, die sich zunehmend für Kryptowährungen interessiert, unterstützt.

Asiens wachsendes kryptofreundliches Umfeld

Einer der Faktoren, die für Asien sprechen, ist sein Ansatz zur Kryptoregulierung. Immer mehr Regierungen in der Region entscheiden sich für die Einführung kryptofreundlicher Regulierungsrahmen und übertreffen damit viele ihrer nordamerikanischen Pendants. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Weißen Hauses wurde wegen seiner Krypto-Empfehlungen heftig kritisiert.

Der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, sagte kürzlich, dass die SEC und andere Behörden “Verwirrung” bei der Regulierung zu stiften scheinen – ein Faktor, der vielen Kryptounternehmen keine andere Wahl lassen könnte, als sich vom US-Markt abzuwenden. Die Kryptobörse Bittrex und der in Großbritannien ansässige Krypto-Kreditgeber Nexo sind Beispiele für Unternehmen, die das regulatorische Umfeld in den USA als Grund für ihre Entscheidung, den Markt zu verlassen, anführen.

Während die MiCA-Vorschriften die EU attraktiv machen, sieht Garlinghouse auch die VAE und Singapur als Hauptnutznießer.

Diese Meinung teilt auch Yves La Rose, Geschäftsführer und Gründer der EOS Network Foundation. Laut Kommentaren, die in einer Cryptonews-Veröffentlichung hervorgehoben wurden, glaubt die Führungskraft von EOS Network, dass Asien kryptofreundlicher wird, selbst wenn die Regulierung anderswo strenger wird.

Im Oktober 2022 berichtete Invezz über die Absichtserklärung von EOS Network mit dem südkoreanischen Busan im Rahmen eines Projekts, das darauf abzielte, Blockchain-Startups über ein 700 Mio. $-Venture-Vehikel zu fördern. In einem aktuellen Kommentar zum Wachstum Asiens bemerkte La Rose:

„Ein klar definierter Regulierungsrahmen ist der Heilige Gral der Kryptoindustrie.“

Jessie Chan vom ParallelChain Lab sagt, dass westliche Nationen mit ihrer Regulierungspolitik Innovationen ersticken, ein Trend, der im Gegensatz zu dem steht, was in asiatischen Ländern geschieht.

Akio Tanaka von Infinity Ventures Crypto ist der Meinung, dass der negative Ansatz bei der Regulierung von Kryptowährungen in den USA und anderen westlichen Märkten den asiatischen Ländern die Möglichkeit gegeben hat, in die Bresche zu springen.

Während die USA trödeln, führen Singapur, Hongkong und die VAE den Krypto-Ansturm in Asien an

Die Klarheit der Regulierung ist der Hauptgrund, warum einige der weltweit führenden Kryptounternehmen versuchen, ihre Geschäfte in der Region anzusiedeln. Zu den Top-Krypto-Hotspots in diesen Teilen der Welt gehören Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Singapur.

Während sich Singapur zu einem Krypto-Hub entwickelt hat, versucht Hongkong mit seiner jüngsten Ankündigung eines Rahmens, der den Einzelhandel mit Bitcoin und Ethereum unterstützt, die Führung zu übernehmen. Japan hingegen treibt sein CBDC-Pilotprojekt voran und unterstützt Bitcoin als Zahlungsmittel seit 2017.

Die VAE werden aufgrund ihres Lizenzierungsrahmens für Anbieter virtueller Asset-Dienste auch zunehmend als bevorzugtes Ziel für digitale Assets im Nahen Osten angesehen.

Wie Experten betonen, ist der Trend zur Blockchain- und Krypto-Einführung auch in Südkorea, Thailand, den Philippinen und vielen anderen asiatischen Ländern zu beobachten.

Itai Elizur, COO und Managing Partner bei MarketAcross, bemerkte kürzlich:

Asien ist das offensichtliche Ziel für jeden, der sich ernsthaft mit Blockchain beschäftigt.

Statistiken zeigen Asiens wachsenden Krypto-Fußabdruck

Die Bevölkerung Asiens mit über 4,7 Milliarden Menschen, mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung, spielt sicherlich eine Rolle bei der Dynamik der Region bei der Einführung von Kryptowährungen. Mit der Ansiedlung von Krypto-Entwicklern und führenden Unternehmen in den Bereichen Web3, Krypto-Gaming und Blockchain sieht es so aus, als ob der Wettlauf, die USA in Sachen Krypto-Innovation hinter sich zu lassen, in Asien die größte Unterstützung findet.

Statistiken zu Blockchain-Startups und das Interesse an Top-Branchenveranstaltungen wie WebX Asia und TOKEN2049 und anderen deuten auf eine schnell wachsende Region hin.

Laut Edward Hong, Chief Platform Officer bei Hashed, hat sich Asien zum weltweit führenden Kryptomarkt entwickelt. Er verweist auf einen Chainalysis-Bericht, der zeigt, dass sieben der zehn Länder, die bei der Einführung von Web3-Anwendungen führend sind, in Asien angesiedelt sind.

Statistiken über den Besitz von Kryptowährungen zeigen auch, dass Asien die Heimat von etwa 260 Millionen der 420 Millionen weltweiten Krypto-Nutzer im Jahr 2023 ist, wobei Thailand, die Philippinen, Indien und Südkorea zu den Ländern mit dem höchsten Prozentsatz an Krypto-Besitzern gehören. Es ist diese Dominanz, die weitere Investitionen von globalen VC-Firmen in Krypto-Projekte in der Region antreibt.

Aus einem Bericht der Risikokapitalfirma White Star Capital aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass allein in Südostasien mehr als 600 Blockchain-Start-ups gegründet wurden.