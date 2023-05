Floki im Mittelpunkt – Vorstoß in China für sein Metaverse-Spiel Valhalla

Der FLOKI-Preis stieg am Sonntag um 10 %, bevor er vor dem Ende des Tages wieder leicht zurückging. Der Preis begann jedoch den Montag mit einem Anstieg von 2 %.

FLOKI befindet sich im Aufwind, da Händler und Anleger inmitten eines auf China fokussierten Vorstoßes für das Metaverse-Spiel Valhalla auf das Unternehmen setzen. Zusammen mit dem Preis stieg auch das Handelsvolumen von FLOKI auf über 60 Mio. $, verglichen mit einem Durchschnitt von 25 Mio. $ in der letzten Woche.

Floki-Spielanzeigen umfassen einige chinesische Sportturniere

Floki hat vor kurzem angekündigt, dass es sich in seinem neuesten Vorstoß, mehr Spieler für sein Valhalla-Spiel zu gewinnen, auf China konzentriert. Aus diesem Grund sind die technischen Dokumente und Inhalte des Spiels auf Chinesisch verfügbar und speziell auf den chinesischen Spielemarkt ausgerichtet.

Der Vorstoß in China hat im Vorfeld der Krypto-Gesetze in Hongkong viel Aufmerksamkeit erregt, was einige der auf Asien fokussierten Token wie Conflux (CFX) in den letzten Wochen in die Höhe getrieben hat, nachdem Spekulationen aufkamen, dass wohlhabende chinesische Spekulanten bald ihr Geld in die Kryptomärkte stecken könnten.

Ab dem 1. Juni 2023 wird Hongkong den Bürgern erlauben, in einige Kryptowährungen zu investieren, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL), an regulierten Kryptobörsen im Land. Die Händler dürfen jedoch keine Stablecoins halten.

Der derzeitige Anstieg der Floki-Preise ist auf die Werbung für das Floki-Spiel zurückzuführen, in der einige chinesische Sportturniere gezeigt wurden, was Spekulanten, die glauben, dass dieser Schritt wahrscheinlich neue Händler aus China anziehen wird, anlockt. Tatsächlich sagten die Floki-Entwickler in einem Tweet, dass sie einen Zustrom von in China ansässigen Community-Mitgliedern in ihren Social-Media-Gruppen gesehen haben.