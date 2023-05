Metacade steigt vor dem Start der Hauptplattform; China treibt Web 3.0 an

Metacade (MCADE) kommt nach einer Verlangsamung im Mai wieder in Schwung. Nach einem Höchstpreis von 0,045 $ verzeichnete MCADE eine solide Aufwärtsbewegung, die nach der Notierung des Tokens an den Börsen zu erwarten war. Ein Preisrückgang auf 0,016 $ gab den Anlegern, die den frühen Start verpasst hatten, die Möglichkeit, einzusteigen und von einem neuen Aufwärtsimpuls zu profitieren. Der Preis von MCADE liegt jetzt bei 0,024 $, ein deutlicher Anstieg von 8 % innerhalb von 24 Stunden. Dies geschieht im Vorfeld der Einführung von Metacade Lite, die in drei Tagen erwartet wird.

China unterstützt Web 3.0-Innovation

China ist bereit, Innovationen im Web 3.0-Sektor anzunehmen und zu unterstützen. Lokalen Berichten zufolge hat Peking ein Whitepaper veröffentlicht, in dem die Rolle der Web 3.0-Technologie hervorgehoben wird. Das Whitepaper betonte die unvermeidliche Zukunft von Web 3.0, wobei die Behörden daran interessiert seien, den Sektor zu unterstützen.

Chinas Unterstützung für Web 3.0 ist positiv für den Sektor und neue Innovationen wie Metacade. Die Behörden des asiatischen Landes begannen im Jahr 2021 mit umfassenden Razzien gegen den Sektor, wobei Miners in andere Gerichtsbarkeiten flohen. Als eine der wichtigsten Volkswirtschaften könnten die positiven Berichte den Optimismus in Bezug auf digitale Assets fördern und die Innovation und die Übernahme bestehender Web 3.0-Projekte vorantreiben.

Metacade, eine Community-Arkade, die die Gaming-Landschaft im Web 3.0 verändert

Die Idee einer von der Community betriebenen Arkade mag den Anlegern im Web 3.0 in den Sinn gekommen sein. Metacade hat diese Idee neu konzipiert und eine Plattform geschaffen, die seither bei Web 3.0-Spielern, Entwicklern und Anlegern beliebt geworden ist.

Metacade wurde entwickelt, um eine Community mit gemeinsamen Interessen zusammenzubringen, die virtuell miteinander in Kontakt treten und zusammenarbeiten kann. Sie tun dies, während sie auf verschiedene Weise Geld verdienen, z. B. durch Wettbewerbe in Spielen, Feedback zu Projekten und die Arbeit an Aufträgen.

Die Ökonomie der Spielhalle wurde geprägt, um eine blühende und sich selbst tragende Web 3.0-Gaming-Community zu schaffen. Investoren können über den Metagrants-Fonds Fördermittel für ihre Projekte erhalten, während Entwickler von Spieletestfunktionen auf der Plattform profitieren. Benutzer können auch an Turnieren teilnehmen, um den MCADE-Token zu verdienen.

Die Metacade-Plattform bietet auch Werbeanzeigen, Stellenangebote und ein Launchpad, das zur Generierung zusätzlicher Einnahmen für die Plattform genutzt werden soll. Dies soll Metacade zu einer sich selbst tragenden Plattform machen, von der viele erwarten, dass sie die Voraussetzung für ihren Erfolg ist.

Metacade-Prognose, während die Hauptplattform kurz vor dem Start steht

Der Countdown für Metacade Lite läuft, und es sind nur noch 3 Tage. Im letzten Interview erklärte Russell Bennett, CEO von Metacade, Metacade Lite, als den erwarteten Start der Hauptplattform. Der Start wird die Fähigkeit von Metacade beschleunigen, seine Meilensteine zu erreichen, einschließlich der Zusammenführung der Community.

Die Einführung von Metacade Lite wird mit großer Spannung erwartet, da der native Token dank der Notierung auf Uniswap, BitMart und MEXC Global immer beliebter wird. Die jüngsten Preisanstiege erklären möglicherweise die Begeisterung. Aber wird der Preis voraussichtlich weiter steigen?

Der Vorverkauf von Metacade endete in der Endphase bei 0,02 $. Die starke Nachfrage nach dem Token trug zu einer Verdoppelung des Wertes auf über 0,045 $ bei. Die Faustregel besagt, dass MCADE seinen vorherigen Höchststand wieder erreichen wird, sobald er mehr Nachfrage an den Börsen auslöst. Dadurch könnte der Preis um das 10-fache steigen, wie es Analysten prognostiziert hatten, als der Token im Vorverkauf war. Die bevorstehende Metacade Lite könnte der Katalysator für einen Preisanstieg sein, da sie das Engagement der Projektgründer unterstreicht, die Meilensteine zu erreichen, die MCADE beliebt gemacht haben.

Soll man MCADE vor dem Start von Metacade Lite kaufen?

Man sagt, dass sich Chancen nur einmal im Leben bieten, und Metacade könnte eine davon sein. Der Token hat im Zusammenhang mit wichtigen Entwicklungen eine erhöhte Nachfrage erfahren. Der Vorverkauf war weitgehend ein Erfolg, da der Token schnell ausverkauft wurde. Die Nachfrage schnellte erneut in die Höhe, als der Token auf Uniswap notiert wurde. Bei diesem Preistrend könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um MCADE zu kaufen, da Metacade Lite einen neuen Aufwärtstrend auslösen könnte.