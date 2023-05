Prognose für AltSignals: Neue KI-gestützte Handelsplattform gewinnt an Popularität

May 30, 2023

Analysten gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz für die Zukunft der Arbeitsentwicklung und Industrieanwendungen von zentraler Bedeutung sein wird. Das erklärt weitgehend, warum Newcomer wie ChatGPT schnell an Popularität gewinnen.

AltSignals hat dieses Potenzial erkannt und möchte die Macht der KI nutzen, um Handelssignale mit höherer Qualität und Gewinnrate zu generieren. Die Investoren wissen, wie wichtig KI für den Handel ist. Der Vorverkauf des AltSignals-Tokens $ASI, der einen KI-Handelsdienst betreiben wird, war schnell ausverkauft. Weniger als 22 % der Token verbleiben vor dem Ende des Vorverkaufs, was bedeutet, dass es eine Menge Erwartungen rund um diesen Token gibt.

Was ist AltSignals?

AltSignals (ASI) ist ein 2017 in Großbritannien gegründeter Handelssignaldienst. Er wird von einem Team erfahrener Händler in den Bereichen Devisen, Aktien und Krypto geleitet. Seit der Gründung von AltSignals ist seine Popularität dank hochwertiger Handelssignale gewachsen. Der Dienst weist eine durchschnittliche Signalgenauigkeit von 64 % bei über 3.782 generierten Signalen auf.

Auch die AltSignals-Community ist gewachsen. Der Dienst hat über 52.000 Händler auf Telegram, davon mehr als 1.400 in der VIP-Gruppe. Die Community hat AltSignals auf Trustpilot mit 4,9/5 bewertet, was den Signaldienst zu einem der vertrauenswürdigsten Dienste für Händler macht.

Wie AltSignals die Branche verändert

Aufgrund der starken Nachfrage nach seinem Handelssignaldienst führt AltSignals Innovationen ein und integriert KI in seine Abläufe. Das Unternehmen führt einen KI-gesteuerten Signaldienst namens ActualizeAI ein. Das AltSignals-Team ist davon überzeugt, dass KI der Plattform durch Echtzeit-Datenverarbeitung, prädiktive Modellierung, maschinelles Lernen und sentimentale Analysen einen Vorsprung verschaffen wird. Obwohl Händler schon früher mit KI experimentiert haben, ist ActualizeAI der erste seiner Art, der Krypto in einen Handelsdienst integriert.

$ASI wird ein Krypto-Token sein, dessen Besitz den Händlern von ActualizeAI Rechte verleiht. Händler können $ASI verwenden, um über die Governance abzustimmen. Aber der primäre Zweck des Tokens ist es, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Trading-Community zu vermitteln. Der Besitz von $ASI bedeutet, dass Anleger Zugang zu permanenten Handelssignalen des erfahrenen AltSignals-Teams haben, um ihr Einkommen zu steigern. Es ist auch eine Gelegenheit, die eigenen Handelsfähigkeiten zu schärfen, da es Handelsturniere gibt, an denen Händler teilnehmen und $ASI gewinnen können.

Zu den weiteren Möglichkeiten, die sich durch $ASI ergeben, gehören der frühe und exklusive Zugang zu zukünftigen Vorverkäufen und der AI Members Club. Mitglieder des AI Clubs verdienen $ASI für Ideen und Feedback zu ActualizeAI-Produkten.

Wird AltSignals im Jahr 2023 um 1000 % steigen?

Es ist zu früh, um eine große Prognose für AltSignals abzugeben. Der Token befindet sich noch im Vorverkauf, mit einer Bewertung von 0,015 $. Die Preisentwicklung von Token, die eine frühe Nachfrage in der Vorverkaufsphase verzeichnen, zeigt, dass der Wert um mehr als das 10-fache in die Höhe schießt, sobald der Token an den Börsen notiert wird.

Es wird erwartet, dass $ASI im 2. Quartal an der ersten Börse, Uniswap, notiert wird. Das Team versucht zu diesem Zeitpunkt auch, neue Partnerschaften zu schließen, den aktuellen AltAlgo™ zu einem automatisierten Handelsservice auszubauen und vieles mehr. So könnten bis dahin viele Potenziale erschlossen werden, die den Preis von $ASI in die Höhe treiben werden. Ein Preisanstieg von 1000 % ist daher noch vor Jahresende möglich.

Ein weiterer Punkt, der einen Preisanstieg von 1000 % für $ASI möglich macht, ist die Tatsache, dass es bereits von einer Vielzahl von Händlern unterstützt wird. Die Tatsache, dass es nicht bei Null anfängt, macht das Potenzial für ein Scheitern sehr gering. Die Community könnte den anfänglichen Auftrieb bieten, der erforderlich ist, um ActualizeAI und $ASI erfolgreich zu machen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, $ASI zu kaufen?

Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um $ASI zu kaufen. Der Kauf während des Vorverkaufs bietet jedoch die Möglichkeit, den Token zu einem günstigen Preis zu erwerben und einen potenziellen 10-fachen Gewinn zu erzielen. Das bedeutet, dass die Renditen höher sind, wenn man jetzt investiert, als wenn der Token an den Börsen notiert ist und an Wert gewonnen hat.