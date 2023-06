Die Preise für Kryptowährungen gerieten im Mai unter Druck, da sich die Anleger auf die Debatte über die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten konzentrierten. Da beide Seiten extreme Positionen vertraten, bestand die Wahrscheinlichkeit, dass die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen würden. Die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls endete, als Biden und McCarthy am Wochenende eine Einigung erzielten. Diese Einigung könnte Auswirkungen auf Kryptowährungen wie Bitcoin, IOTA und Zilliqa haben.

Die Staatsverschuldung der USA wird weiter steigen

Es wird erwartet, dass die Verschuldung der USA in den kommenden Jahren weiter ansteigt. Wie ich in diesem Artikel geschrieben habe, ist die US-Verschuldung in den letzten Jahren parabolisch gestiegen. Sie ist von 9 Bio. $ im Jahr 2008 auf 31,4 Bio. $ gestiegen. Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 ist die Verschuldung um mehr als 8 Bio. $ gestiegen.

Die vom Repräsentantenhaus verabschiedete Vereinbarung zur Schuldenobergrenze soll das Haushaltsdefizit in den nächsten zehn Jahren um 1,5 Bio. $ senken. Allerdings sind die Schätzungen der amerikanischen Regierung, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, in den meisten Zeiträumen in der Regel falsch. Darüber hinaus soll der Deal die US-Schulden in den nächsten Jahren um 4 Bio. $ erhöhen.

Insgesamt wird erwartet, dass die US-Staatsverschuldung bis 2030 50 Bio. $ überschreiten werden. Das wäre eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das weltweite BIP im Jahr 2024 voraussichtlich 110 Bio. $ erreichen wird.

Am wichtigsten ist, dass die USA im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich in eine Lücke in der sozialen Sicherheit geraten werden. Die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass die Sozialversicherungsreserven des Landes bis 2034 aufgebraucht sein werden. Wenn dies geschieht, werden die Steuern steigen und die Auszahlungen an Senioren gekürzt.

Daher ist es wahrscheinlich, dass die Käufer von US-Schulden, zu denen auch Japan und China gehören, höhere Zinsen verlangen werden, wenn das Risiko eines Zahlungsausfalls steigt.

Prognose für Kryptopreise angesichts steigender US-Schulden

Es ist unklar, wie sich Kryptowährungen und andere Vermögenswerte entwickeln werden, wenn die Staatsverschuldung der USA in den nächsten Jahren auf über 50 Bio. $ ansteigt. Klar ist, dass sichere Häfen wie Gold gut abschneiden könnten, wenn Investoren und Zentralbanken ihre Käufe steigern.

Wenn dies geschieht, könnte der Bitcoin-Preis ebenfalls steigen, da der Coin als digitale Alternative oder Alternative zu Gold des 21. Jahrhunderts angesehen wird. Hierzu sei auf die folgende Aussage von JP Morgan verwiesen, die wie folgt lautete:

Da der Goldpreis auf über 2.000 $ steigt, wird der Wert des Goldes, das außerhalb der Zentralbanken zu Anlagezwecken gehalten wird, derzeit auf etwa 3 Bio. $ geschätzt. Dies wiederum impliziert einen Preis von 45.000 $ für Bitcoin, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin in den Portfolios der Privatanleger risikokapital- oder volumenbereinigt mit Gold gleichzieht.

Wenn dies geschieht, könnten wir daher einen weiteren Anstieg des Bitcoin-Preises in den nächsten Jahren erleben. Aufgrund der engen Korrelation zwischen Kryptowährungen besteht die Möglichkeit, dass auch andere Coins wie Ethereum, Zilliqa, IOTA und XRP steigen.