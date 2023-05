May 31, 2023

Die Rohstoffpreise sind in den letzten Wochen zurückgegangen, da die Sorgen um die Konjunktur zunahmen. Metalle für Elektrofahrzeuge wie Lithium und Nickel sind alle eingebrochen, während die Rohölpreise im Vorfeld des jüngsten OPEC+-Treffens zurückgegangen sind. Der Goldpreis, der kürzlich ein Rekordhoch erreichte, ist auf etwa 1.950 $ gefallen. Auch der Silberpreis ist in eine Korrektur eingetreten, nachdem er seit seinem Jahreshoch um 11 % gefallen ist.

Black Swan-Ereignis

Die größte Neuigkeit war in letzter Zeit die Einigung über die Schuldenobergrenze zwischen Demokraten und Republikanern. Wenn dieses Abkommen verabschiedet wird, wird es den USA ermöglichen, einen Zahlungsausfall zu vermeiden, und die Regierung wird weiterhin im Amt bleiben. Vor allem aber wird dadurch eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch wichtige Unternehmen wie S&P Global, Moody’s und Fitch verhindert.

Der Deal stellt jedoch ein großes Black Swan-Ereignis dar, das zu einer höheren Gold- und Silbernachfrage führen könnte. Obwohl erwartet wird, dass das Abkommen das Defizit durch das Einfrieren der Ausgaben verringert, wird die Staatsverschuldung in Wirklichkeit weiter rasant ansteigen.

Wie unten dargestellt, haben die USA eine Staatsverschuldung von über 31,4 Bio. $. Dies ist ein erheblicher Anstieg, wenn man bedenkt, dass die Schulden 2008 bei 9,7 Bio. $ lagen und 1968 nur 345 Mio. $.

Das Wachstum der Staatsverschuldung ist in den letzten Jahren dank der Covid-19-Ausgaben gestiegen. Als Trump 2016 sein Amt antrat, beliefen sich die Schulden der USA auf über 19 Bio. $.

Es wird erwartet, dass dieser neue Deal die US-Schulden in den nächsten Jahren um über 4 Bio. $ erhöhen wird. Dadurch wird die Staatsverschuldung der USA auf über 35 Bio. $ steigen. Analysten gehen davon aus, dass die US-Schulden bis 2030 über 50 Bio. $ erreichen werden.

Leider gibt es keine Möglichkeit, diese Entwicklung zu verlangsamen. Um die Schulden zu reduzieren, müssen die USA ihre Ausgaben kürzen, auch im Verteidigungsbereich, was beide Parteien ablehnen. Außerdem muss die Regierung die Steuern erhöhen, was die Republikaner ablehnen.

US-Schulden und Goldpreise

In der Zwischenzeit besteht die große Gefahr, dass der amerikanischen Sozialversicherung im Jahr 2034 das Geld ausgeht. Der Zeitrahmen könnte kürzer sein, da die Schätzungen der Regierung immer falsch sind.

Daher besteht ein „Black Swan“-Ereignis darin, dass das Vertrauen in US-Schulden in den kommenden Jahren schwinden könnte. Und bei künftigen Überlegungen zur Schuldenobergrenze besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die USA zahlungsunfähig werden.

Die USA werden auch ein Black-Swan-Ereignis erleben, wenn der Sozialversicherung das Geld ausgeht. Wie wir in Frankreich sehen, können Manipulationen an der Sozialversicherung zu Chaos führen. Die französischen Bürger sind in Aufruhr, nachdem die Regierung beschlossen hat, das Rentenalter um zwei Jahre anzuheben.

Hinzu kommt, dass die Schwellenländer gegen den US-Dollar aufbegehren. Wie wir hier geschrieben haben, war das Gerede von der Entdollarisierung noch nie so laut wie heute.

All diese Faktoren könnten sich positiv auf den Goldpreis auswirken, da Gold die bekannteste Alternative zum USD ist. Dies erklärt, warum viele Länder wie Russland, China und die Türkei Unmengen an Gold kaufen. Es erklärt auch, warum der Goldpreis in diesem Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen ist.

Der Goldpreis ist zwar zurückgegangen, doch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in den kommenden Monaten wieder erholen wird. Wenn dies geschieht, wird auch Silber davon profitieren.