Der Nifty 50-Index notiert in der Nähe seines Allzeithochs, da indische Aktien, darunter Adani Enterprises, ein Comeback erleben. Der Index, der sich aus den führenden indischen Blue-Chip-Unternehmen zusammensetzt, notiert bei 18.560 ₹ und liegt damit nur wenige Punkte unter seinem Allzeithoch von 18 888 ₹. In ähnlicher Weise notiert der Sensex-Index beu 62.637 ₹ und liegt damit leicht unter seinem Rekordhoch.

Die Aktie von Adani Enterprises erholt sich

Die Indizes Nifty 50 und Sensex entwickeln sich dank Adani Enterprises gut. Nach einem Einbruch auf einen Tiefstand von 1.015 ₹ im Februar ist der Aktienkurs von Adani Enterprises um mehr als 148 % gestiegen. Andere Komponenten von Adanis Konglomerat wie Ports, Total Gas und Transmission haben sich alle erholt.

Diese Aktien haben sich in letzter Zeit gut entwickelt, da die Untersuchungen der indischen Aufsichtsbehörden keine wesentlichen Informationen über das Unternehmen erbrachten. Im Mai kam die Finanzaufsichtsbehörde des Landes bei ihrer Untersuchung der Auslandsverbindungen zu keinem Ergebnis.

Auch andere Unternehmen haben in diesem Jahr zum Anstieg des Sensex und des Nifty-Index beigetragen. Tata Motors, die Muttergesellschaft von Jaguar Landrover, hat in diesem Jahr um 38 % zugelegt. Andere Automobilhersteller wie Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra und Eicher sind in diesem Jahr alle um über 10 % gestiegen.

Was den Sensex-Index anbelangt, so sind ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestle India und Maruti Suzuki in diesem Jahr die besten Performer. Alle diese Aktien sind in diesem Jahr zweistellig gestiegen.

Es gibt zwei Hauptgründe für den Anstieg indischer Aktien in diesem Jahr. Erstens reagieren die Unternehmen auf die starke indische Wirtschaft. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Wirtschaft im 1. Quartal um 6,1 % gewachsen ist, und Analysten gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr um etwa 6,5 % wachsen wird. Mit diesem Wachstum wird Indien die leistungsstärkste große Volkswirtschaft sein.

Zweitens steigen die Indizes Nifty 50 und Sensex im Gleichschritt mit anderen globalen Indizes wie dem Nasdaq 100, Dow Jones und S&P 500.

Prognose für den Nifty 50-Index

Nifty 50-Chart via TradingView

Der Nifty 50-Index befand sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend. Jetzt nähert er sich dem wichtigen Widerstand bei 18.888 ₹, seinem Rekordhoch. Der Index ist über die 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte gestiegen.

Vor allem aber scheint der Index ein Cup-and-Handle-Muster zu bilden, was in der Regel ein Zeichen für eine Aufwärtsbewegung ist. Daher werden weitere Gewinne bestätigt, wenn der Kurs über die Oberseite des Cups bei 18.888 ₹ steigt.

Prognose für den Sensex-Index

Sensex-Chart via TradingView

In der Vergangenheit wies der Nifty 50-Index eine enge Korrelation mit dem Sensex auf. Wie oben zu sehen ist, hat der Index auch ein Cup-and-Handle-Muster gebildet. Ebenso bleibt er über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überkauften Niveau von 70 nähert.

Daher werden weitere Gewinne bestätigt, wenn der Kurs die wichtige Hürde bei 63.601 ₹ überwindet. Bei einem Anstieg über diese Marke wird das Double-Top-Muster ungültig.