Der AUD/USD-Wechselkurs ging nach den starken US-Arbeitsmarktdaten (NFP) leicht zurück. Nachdem das Währungspaar in dieser Woche seinen Höchststand bei 0,6641 erreichte, gab es auf ein Tief von 0,6600 nach. Der Kurs fiel auch nach der Unterzeichnung des Gesetzes über die Schuldenobergrenze durch Joe Biden, das in dieser Woche vom Kongress verabschiedet wurde.

Zinsentscheidung der RBA

Die wichtigste Nachricht über den AUD in der kommenden Woche wird die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) sein. Dies wird eine wichtige Sitzung sein, nachdem die Bank auf ihrer Sitzung im Mai eine überraschende Erhöhung vorgenommen hat.

Ökonomen gehen davon aus, dass die RBA die Zinssätze unverändert lassen wird. Einige glauben jedoch, dass die Bank die zweite Erhöhung in Folge um 0,25 % vornehmen wird, da die Inflation hartnäckig hoch bleibt.

Der RBA-Gouverneur betonte, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor sehr angespannt sei, was den Kampf gegen die Inflation etwas schwierig machen werde. Die neuesten Daten zeigen, dass das Lohnwachstum in Australien im April 3,7 % betrug.

Der AUD/USD wird auch auf die NFP-Daten aus den USA vom vergangenen Freitag reagieren. Nach Angaben des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken (BLS) hat die Wirtschaft im Mai mehr als 339.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt immer noch angespannt ist. Die Löhne stiegen in diesem Monat weiter an. Einziger Wermutstropfen in dem Bericht war die Arbeitslosenquote, die auf 3,7 % anstieg.

Diese Zahlen bedeuten, dass die Fed eine Zinserhöhung um 0,25 % beschließen könnte, da die Inflation hartnäckig hoch bleibt. Die jüngsten persönlichen Verbraucherausgaben (PCE) stiegen im April um 4,7 %.

Im Wirtschaftskalender stehen einige wichtige Forex-Nachrichten auf dem Programm. Am Mittwoch wird Australien die neuesten BIP-Zahlen veröffentlichen, während China die Export- und Importzahlen bekannt geben wird. Australien wird am Donnerstag die neuesten Handelszahlen veröffentlichen. Aus den USA werden keine wichtigen Daten erwartet.

AUD/USD Technische Analyse

Das AUD/USD-Währungspaar befand sich in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend. Es konnte von einem Tiefstand von 0,6460 in der vergangenen Woche auf über 0,6600 ansteigen. Auf der 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt und das 38,2 %-Retracement-Level überschritten. Der Relative Strength Index und der MACD sind weiter angestiegen.

Daher sind die Aussichten für diese Woche optimistisch, wobei die Schlüsselmarke bei 0,6700 zu beobachten ist. Ein Rückgang unter die wichtige Unterstützung bei 0,6560 wäre ein Zeichen dafür, dass es mehr Verkäufer auf dem Markt gibt.