Der Aktienkurs von Chijet (NASDAQ: CJET) hat sich in den letzten Tagen nach dem Zusammenschluss des Unternehmens mit Jupiter Wellness gut entwickelt. Die Aktie stieg am Montag um mehr als 50 % und erreichte ihr Allzeithoch von 8,36 $. Es handelt sich um ein relativ kleines Elektrofahrzeugunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 50 Mio. $.

Die CJET-Aktie lohnt sich nicht

China ist der größte Markt für Elektrofahrzeuge. Infolgedessen hat das Land mit über 90 Unternehmen in der Branche die meisten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Einige Unternehmen wie BYD, Li Auto, Xpeng und Nio bauen und verkaufen bereits jedes Quartal Tausende von Fahrzeugen.

Gleichzeitig gibt es mittlerweile Anzeichen dafür, dass sich die Branche in einer Abschwächung befindet. Wie ich letzte Woche hier geschrieben habe, haben Unternehmen wie Xpeng und Nio im Mai weniger Autos als geplant ausgeliefert. Die meisten chinesischen EV-Aktien sind in den letzten Monaten ebenfalls gefallen.

Wie in allen anderen Branchen werden auch die meisten Unternehmen im chinesischen EV-Sektor es nicht schaffen. Eines davon, bei dem ich pessimistisch bin, ist Chijet, das kürzlich in den USA an die Börse ging. Das Unternehmen hat noch keine Einnahmen erzielt und baut ein Auto namens FB77, dessen Markteinführung in den nächsten Jahren erwartet wird. Es baut auch R9, eine Hybrid-Geländelimousine (SUV), und andere Unternehmen.

Die Geschichte zeigt, dass viele EV-Unternehmen, die noch keine Einnahmen erzielt haben, Schwierigkeiten haben, da die Kosten für Forschung, Entwicklung und Herstellung erheblich hoch sind.

Diese Unternehmen zeigen, dass der Bau eines Elektrofahrzeugs Millionen oder sogar Milliarden Dollar kostet. Ich glaube nicht, dass Chijet über diese Mittel verfügt. Noch schlimmer ist, dass das Unternehmen in China tätig ist, einem Land, in dem es immer mehr EVs gibt.

Chijet-Aktienkursprognose

Der Aktienkurs von Chijet hat sich in den letzten Tagen mehr als verdoppelt. Diese Leistung ist vor allem auf die Partnerschaft des Unternehmens mit FAW, einem der größten chinesischen Automobilhersteller, zurückzuführen.

Die Behauptungen des Unternehmens sind jedoch immer noch schwer zu rechtfertigen, da es noch keine Unterlagen bei der SEC eingereicht hat. Das macht eine Investition in dieses Unternehmen derzeit sehr riskant. Außerdem glaube ich, dass das Unternehmen die gleichen Herausforderungen durchlaufen wird, die auch andere EV-Startups wie Rivian und Lucid Motors durchgemacht haben. Daher vermute ich, dass die Aktie bald unter 5 $ fallen wird, sobald die Dynamik des Börsengangs nachlässt.