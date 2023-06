Der Aktienkurs der ICICI Bank hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt und notiert in der Nähe seines Allzeithochs von 958 INR. Die Aktie liegt bei 937 ₹ – ein paar Punkte unter ihrem Rekordhoch von 958 ₹. Insgesamt ist die Aktie in diesem Jahr um 17 % und seit dem Tiefpunkt 2022 um etwa 50 % gestiegen.

Zinsentscheidung der RBI

ICICI und andere indische Banken haben sich in den letzten Monaten gut entwickelt, unterstützt durch die wiederauflebende Wirtschaft. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Betriebsgewinn des Unternehmens im 1. Quartal um 36,4 % auf 13.866 ₹ stieg. Der Kernbetriebsgewinn stieg um 34,7 %, während der Gewinn nach Steuern um 30 % anstieg.

Die Gewinne des Unternehmens stiegen sprunghaft, unterstützt durch höhere inländische Kreditportfolios und Zinssätze. Wie andere Zentralbanken hat auch die RBI die Zinssätze erhöht. Der Zinssatz ist vom Pandemie-Tief von 4 % auf einen Höchststand von 6,5 % gestiegen.

Banken neigen dazu, mehr Geld zu verdienen, wenn die Zinssätze steigen, da sie in der Regel ihre Privat- und Geschäftskredite anpassen. Es wird erwartet, dass die RBI die Zinssätze am Donnerstag unverändert lässt, da die Inflation in letzter Zeit zurückgegangen ist.

ICICI und andere indische Banken schnitten ebenfalls gut ab, da sie vom jüngsten Zusammenbruch der Credit Suisse und der Silicon Valley Bank (SVB) nicht betroffen waren. Zum einen haben sie höhere Kapitalanforderungen, wobei ICICI eine Kernkapitalquote von 17,6 % hat. Die meisten Großbanken in der westlichen Welt haben eine Quote von weniger als 14 %.

Auch die Analysten sind optimistisch für den ICICI-Aktienkurs. In einer Stellungnahme vom Dienstag erklärten die Analysten von Jefferies, dass sie das Unternehmen optimistisch einschätzen. Sie verwiesen auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Erträge zu steigern, die verbesserte Qualität der Aktiva und die Fähigkeit, eine höhere Eigenkapitalrendite zu erzielen.

ICICI-Aktienkursprognose

ICICI-Chart via TradingView

Der ICICI-Aktienkurs befand sich in den letzten Wochen in einem Aufwärtstrend. Zuletzt bewegte sich die Aktie seitwärts und liegt unter dem wichtigen Widerstand bei 958,05 ₹, ihrem Allzeithoch. Die Aktie hat sich oberhalb der 25- und 50-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitte (EMA) bewegt.

Er hat ein Double-Top-Muster gebildet, dessen Halslinie bei 797 ₹ liegt. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein Abwärtssignal. Daher müssen die Haussiers diesen Widerstand bei 958 ₹ überwinden, damit der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann. Ist dies der Fall, liegt die nächste wichtige Marke bei 1.000 ₹. Davor gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktie in den nächsten Monaten sinken könnte.