Eine überraschende Zinserhöhung der RBA stärkt den australischen Dollar

Zu einer Zeit, in der sich die Inflation in Europa abkühlt und die US-Notenbank über eine Pause im Zinserhöhungszyklus nachdenkt, rückt eine überraschende Zinserhöhung im anderen Teil der Welt die Dinge in ein neues Licht.

Gestern hat die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins um weitere 0,25 % auf 4,10 % angehoben. Niemand hatte mit dieser Anhebung gerechnet, zumal die Marktteilnehmer einen Monat zuvor das Gefühl hatten, die RBA sei am Ende des Zinserhöhungszyklus angelangt.

Das scheint nicht der Fall zu sein, und man kann sich die Frage stellen, was passiert, wenn die Fed nächste Woche die Zinsen erhöht, obwohl der Markt glaubt, dass sie es nicht tut.

Der jüngste Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten hatte sowohl für die Haussiers als auch für die Baissiers etwas zu bieten. Einerseits wurden in den USA im Mai weit mehr Arbeitsplätze geschaffen als von Ökonomen geschätzt. Andererseits stieg die Arbeitslosenquote weiter an.

Es dreht sich also alles um die anstehenden Inflationsdaten, da der Teil der Preisstabilität, der zum Mandat der Fed gehört, ins Gewicht fällt. Die Inflationsdaten werden nächste Woche, einen Tag vor der FOMC-Sitzung, erwartet, so dass sich die Märkte bis dahin wahrscheinlich nicht viel bewegen werden.

Der australische Dollar reagierte jedoch auf die Nachricht. So liegt der AUD/USD jetzt zwei Ziffern über den jüngsten Tiefstständen und wird in den Tagen bis zur Veröffentlichung der Fed-Entscheidung wahrscheinlich höher notieren.

AUD/USD stößt im Vorfeld der Fed-Entscheidung auf Widerstand

Der US-Dollar wurde in den letzten Monaten des Jahres 2022 aggressiv verkauft. Nachdem die US-Aktien im Oktober ihren Tiefpunkt erreicht hatten, wurde die Rallye am Aktienmarkt von einem schwachen Dollar begleitet.

Daher reagierte der AUD/USD-Wechselkurs als erster. Die Käufer trieben das Paar von 0,62 auf über 0,71, bevor die Erholung nachließ.

Die anschließende Korrektur ließ den AUD/USD-Kurs unter das Eröffnungsniveau von 2023 fallen. Zu diesem Zeitpunkt scheint eine Marke von zentraler Bedeutung zu sein: 0,68. Dieses Niveau bot in der Vergangenheit trotz mehrerer Versuche, es zu überwinden, starken Widerstand.

Doch jetzt könnte es anders sein.

Die RBA-Zinserhöhung gibt dem Markt Zeit, den verlorenen Boden zurückzugewinnen, da bis zur Veröffentlichung der Fed-Entscheidung noch eine Woche verbleibt.

Alles in allem rückt die Zinserhöhung in Australien die Entscheidung der Fed in ein neues Licht. Wenn die Fed eine Pause einlegt, dürfte der AUD/USD-Kurs über den horizontalen Widerstand von 0,68 steigen.