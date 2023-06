SBI-Aktienkursanalyse: Ist die State Bank of India ein guter Kauf?

Der Aktienkurs der State Bank of India (NSE: SBIN) gab am Freitag stark nach, nachdem die größte indische Bank Pläne zur Aufnahme zusätzlichen Kapitals ankündigte. Die Aktie fiel auf einen Tiefststand von 580 ₹ zurück, nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 593 ₹. Insgesamt ist die Aktie vom Jahrestiefststand aus um mehr als 17 % gestiegen.

SBI will zusätzliches Kapital beschaffen

Die State Bank of India ist mit über 45 Millionen Kunden die größte Bank des Landes. Sie hält ein Viertel des Marktanteils des Landes im Bankensektor und ist damit eine wichtige Institution des Landes.

Die SBI Bank hat von der anhaltenden Erholung der indischen Wirtschaft profitiert. Die Wirtschaft ist im Jahr 2022 um über 7 % gewachsen und die Statistikbehörde geht davon aus, dass sie in diesem Jahr um über 7 % wachsen wird. Dieses Wachstum wird es zur am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft machen.

Die Bank verzeichnete in diesem Jahr ein starkes Kreditwachstum, da die Unternehmen versuchen, ihre Geschäfte zu erweitern. Viele Unternehmen verzeichnen auch mehr Aufträge, da die Hersteller den chinesischen Markt verlassen. China und die USA befinden sich in einem großen Konflikt.

Die aktuellsten Bank-Nachrichten ist, dass SBI angekündigt hat, dieses Jahr 500 Mrd. ₹ mithilfe von Schuldtiteln aufzunehmen. Zum aktuellen Kurs beläuft sich dieser Betrag auf etwa 6,06 Mrd. $. Sie hofft, diese Mittel zur Finanzierung ihres wachsenden Kreditbestands zu verwenden, der schneller als die Einlagen zunimmt.

Die Bank sagte, dass die Nachfrage nach Krediten auch dann bestehen bleibe, wenn die Zinssätze im Land steigen. SBI hatte bereits im März dieses Jahres 37,17 Mrd. ₹ eingesammelt. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass die Gewinne des Unternehmens im 4. Quartal um 83 % stiegen.

Diese Leistung ist auf ein starkes Kreditwachstum und die Tatsache zurückzuführen, dass die Rückstellungen für uneinbringliche Kredite im Laufe des Quartals stark zurückgingen.

SBI-Aktienkursprognose

SBI-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs der State Bank of India in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Er stieg von einem Tief von 492,6 ₹ im April auf ein Hoch von 593 ₹ in diesem Monat. Die Aktie hat sich über die wichtige Unterstützung bei 556,85 ₹ bewegt, dem Höchststand vom 8. März dieses Jahres.

Die SBI-Aktie liegt über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, während das Volumen nachgelassen hat. Trotzdem vermute ich, dass der Aktienkurs weiter steigen wird, während die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 615,8 ₹ anvisieren.