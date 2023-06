Die Fed wird die Zinsen wahrscheinlich unverändert lassen, da der VPI auf ein 2-Jahrestief sinkt

Die mit Spannung erwarteten VPI-Daten wurden heute veröffentlicht und entsprachen den Erwartungen der Branche.

Der Verbraucherpreisindex ging im Jahresvergleich auf 4 % zurück und erreichte dieses Niveau zum ersten Mal seit März 2021.

Seit dem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022 ist die Gesamtzahl in jedem Monat gesunken.

Auf Monatsbasis lag die Inflation stabil bei 0,1 % und entsprach damit ebenfalls den Erwartungen, wie das Wall Street Journal berichtete.

Quelle: BLS

Die Lebensmittelpreise stiegen auf unbereinigter 12-Monatsbasis um 6,7 %, während die Energiepreise um 8,3 % und die Preise für Wohnungen um 8 % zunahmen.

Im Jahresverlauf verzeichnete der Transportsektor mit 10,2 % den größten Zuwachs, während Heizöl um 37 % zurückging, gefolgt von Benzin mit 19,7 %.

Insgesamt fielen die Energierohstoffe im Jahresvergleich um 20,4 %.

Was den Verbraucherpreisindex (MoM) betrifft, so leisteten Wohnungen und der Index für Pkw und Lkw den größten Beitrag.

Kern-VPI

Der Kern-VPI (ohne Nahrungsmittel, ohne Energie) ging von 5,5 % im Vormonat zurück, blieb jedoch hartnäckig und sank nur auf 5,3 %.

Nach dem Höchststand von 6,6 % im vergangenen Jahr macht die Fed Fortschritte beim Kern-VPI.

Der FOMC wird jedoch an seiner restriktiven Haltung festhalten, da die Verbraucher weiterhin unter Druck stehen.

Im Monatsvergleich stieg der Kern-VPI um 0,4 %, was ebenfalls den vom WSJ gemeldeten Branchenerwartungen entsprach.

Die bevorstehende Fed-Entscheidung

Nach den Daten von CME FedWatch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze unverändert bleiben, von 81,5 % kurz vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex auf 98,8 % gestiegen.

Dies wäre die erste nach 11 Sitzungen, auf denen der FOMC keine Straffung der Geldpolitik beschließt.

Die Fed wird auch den morgen anstehenden Erzeugerpreisindex genau beobachten, der laut Prognosen im Jahresvergleich bei 2,1 % für den Gesamtindex und 3 % für den Kernindex liegen wird (laut TradingEconomics.com).

Da die VPI-Zahlen genau den Prognosen entsprachen, ist es unwahrscheinlich, dass es beim PPI zu nennenswerten Abweichungen kommt.

Da der Kern-VPI jedoch weiterhin stabil bleibt, wird die Fed weiterhin eine restriktive Haltung beibehalten und könnte versuchen, in der folgenden Sitzung eine weitere Straffung vorzunehmen.

Dollar-Reaktion

Nach der Veröffentlichung geriet der Dollar unter Druck und fiel um ein halbes Prozent auf 103, da die Märkte allgemein eine Zinspause erwarten.

Interessierte Leser können hier meinen Artikel über die möglichen Maßnahmen der Fed für den Rest des Jahres lesen.