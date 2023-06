Anleger strömen zum Chancer-Vorverkauf: 22 % der 1. Stufe innerhalb eines Tages ausverkauft

Charles ist ein Reporter für Invezz. Er hat einen Abschluss in Mechatronik, wurde aber von der spannenden Welt der… mehr lesen

Mit großen Plänen, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um die Online-Wettindustrie zu revolutionieren, hat Chancer, eine hochmoderne neue Web3-Online-Wettplattform, offiziell seinen Kryptowährung-Vorverkauf gestartet, der darauf abzielt, 15 Mio. $ aufzubringen. Der Vorverkauf scheint schnell ausverkauft zu sein, wobei die 1. Stufe zu 22% ausverkauft ist, kaum einen Tag nachdem der Vorverkauf live ging.

Chancer, die weltweit erste dezentralisierte App für Prognosemärkte, die von den Mitbegründern Adam und Paul Kelbie entwickelt wurde, erregt wegen ihres Dezentralisierungsvorstoßes viel Aufmerksamkeit bei den Teilnehmern der Wettbranche. Das Team von Chancer glaubt, dass die Blockchain-Technologie das Glücksspiel revolutionieren wird, indem sie den Hausvorteil beseitigt, der auf den meisten Online-Wettseiten vorhanden ist.

Chancer im Vergleich zu anderen Wettplattformen

Anstatt einen Buchmacher zu beauftragen, gibt Chancer den Spielern die Möglichkeit, ihre eigenen Wetten, Quoten und Regeln aufzustellen, um gegeneinander anzutreten.

Chancer positioniert sich als Peer-to-Peer-Wettvermittler (P2P) und nicht als Buchmacher, indem es Benutzern das Platzieren von Wetten ermöglicht. Bei den Wetten kann es sich um bescheidene Gelegenheitswetten unter Freunden oder um große, globale Wetten auf Sportereignisse wie den Super Bowl oder das Champions-League-Finale handeln. Dadurch genießen die Spieler ein völlig neues, abwechslungsreiches und spannendes Wetterlebnis, frei von der Vorstellung, Glücksspiel sei eine Einbahnstraße zugunsten der Buchmacher.

Die Nutzer schließen ihre Wetten ab oder akzeptieren die bereits von anderen Nutzern abgeschlossenen Wetten, indem sie den nativen CHANCER-Token verwenden. In Anbetracht der Tatsache, dass der Glücksspielmarkt im Jahr 2022 einen Wert von 63 Mrd. $ erreichte, hat Chancer eine große Chance, Marktanteile zu erobern und Glücksspielern eine unterhaltsame neue Möglichkeit zu bieten, sozial zu wetten.

Chancer setzt auf die unendlich vielen neuen Wettmöglichkeiten, von denen Benutzer profitieren können.

Chancer wird das von Google betriebene WebRTC nutzen, um seiner Community Live-Streaming zu ermöglichen, sodass Benutzer Wetten platzieren können, während sie zuschauen. In der Zwischenzeit garantieren unvoreingenommene Marktmoderatoren, dass alle Online-Wetten und -Ergebnisse korrekt und für alle Teilnehmer gleich sind.

Anwendungsfälle für CHANCER-Token

Während eines 12-stufigen Vorverkauf-Events wird der CHANCER-Token für die Verwendung auf der Binance Smart Chain (BSC) Blockchain verfügbar gemacht.

Nach einem Start in der ersten Phase bei 0,01 $ wird der Preis in den folgenden Phasen steigen und schließlich 0,021 $ erreichen, was einem geplanten Gewinn von 110 % entspricht. Interessierte Teilnehmer sollten Binance Coin (BNB) und BUSD besitzen, damit sie CHANCER-Token im Vorverkauf erwerben können.

Nach dem Vorverkauf wird CHANCER auf offenen Märkten verfügbar sein, einschließlich dezentraler und zentralisierter Börsen.

Die Wettplattform wird auch die Nutzung der Plattform fördern, indem sie CHANCER-Token im Austausch für die bloße Nutzung der Plattform anbietet. Für diejenigen, die häufig online Wetten platzieren, am Markt teilnehmen und als Knotenvalidierer fungieren, werden Token-Staking und reduzierte Gebühren zusammen mit einem Share2Earn-Programm eingeführt. Dies scheint einer der Hauptgründe für den Anstieg des CHANCER-Token-Preises zu sein.

Die Anleger haben das Potenzial von CHANCER bereits erkannt und unterstützen die Plattform, weil sie glauben, dass sie das Potenzial hat, beträchtliche Renditen zu erzielen. Jeder, der in eine neue Kryptowährung mit hervorragendem Nutzen investieren möchte, sollte CHANCER in Betracht ziehen, da es sich um eine bahnbrechende Plattform auf dem Kryptomarkt handelt, der derzeit in anderen Bereichen gesättigt ist.