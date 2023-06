Aktien steigen, da die Fed eine Zinspause eingelegt hat, aber die Unsicherheit bleibt bestehen

Zum ersten Mal seit März 2022 hat die US-Notenbank die Zinsen nicht erhöht. Nach 10 Zinserhöhungen in Folge – ein Tempo, das es seit den 1980er Jahren nicht mehr gegeben hat – legt die Fed eine Zinspause ein. Die Zinsen werden mindestens bis zum 25. Juli, wenn die nächste FOMC-Sitzung ansteht, zwischen 5 % und 5,25 % liegen.

Dieser Schritt wurde weithin erwartet, so dass es nach der Ankündigung nur zu minimalen Bewegungen kam. Allerdings sind die Märkte in letzter Zeit richtig in Schwung gekommen, als diese Pause eingepreist wurde. Der Nasdaq ist im letzten Monat um 10 % gestiegen und liegt nun bei 31 % im Plus für das gesamte Jahr. Auf Jahresbasis wäre dies die dritthöchste Rendite seit 20 Jahren (nach 2009, 2020 und 2013).

Wird es eine Rezession geben?

In gewisser Weise macht das alles durchaus Sinn. Vor sechs Monaten sah die Lage noch weitaus besorgniserregender aus, und obwohl Unsicherheit und Besorgnis immer noch weit verbreitet sind, sieht das Bild viel besser aus. Die Wirtschaft ist bisher von einer Rezession verschont geblieben (obwohl sie sich seit einem Jahr ankündigt), und die Inflationszahlen des letzten Monats zeigen einen Rückgang auf 4 %. Das ist weit entfernt von 2 %, aber auch weit unter den fast zweistelligen Werten, die im letzten Jahr zu verzeichnen waren.

Auf der anderen Seite gibt es Grund zur Besorgnis und zur Frage nach dem Ausmaß des Preisanstiegs. Sicher, der Arbeitsmarkt bleibt angespannt, und das ist gut so, aber ist auch alles gut? Wenn die Fed weiterhin entschlossen ist, die Inflation auf 2 % zu drücken, muss es zumindest einen gewissen Spielraum bei der Beschäftigung geben. Im letzten Monat lag die Arbeitslosenquote bei 3,4 % und damit auf dem niedrigsten Stand seit 1969. Hmm.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt: die verzögerte Wirkung der Geldpolitik. Es dauert eine Weile, bis Änderungen der Zinssätze alle Schichten der Wirtschaft durchdringen. Mit der Zeit werden alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, indem dem System Liquidität entzogen wird – mehr festverzinsliche Hypotheken müssen refinanziert werden, es werden weniger neue Investitionsprojekte in Angriff genommen, da bereits laufende Projekte abgeschlossen werden, usw.

Und auch die Inflation bleibt im Vergleich zum Zielwert erhöht. Die Fed machte auch sehr deutlich, dass künftige Zinserhöhungen keineswegs vom Tisch sind.

„Mit Blick auf die Zukunft halten es fast alle Teilnehmer des Ausschusses für wahrscheinlich, dass in diesem Jahr einige weitere Zinserhöhungen angebracht sind, um die Inflation im Laufe der Zeit auf 2 % zu senken.“

Das ist die eindeutigste Aussage, die man machen kann, und fasst zusammen, was man nur als abwartende Haltung betrachten kann.

„Die Inflation hat sich seit Mitte letzten Jahres etwas abgeschwächt, aber der Inflationsdruck ist nach wie vor hoch, und es ist noch ein weiter Weg, um die Inflation auf 2 % zu senken”, so Powell weiter.

Sind die Bewertungen zu hoch?

Trotz dieser Befürchtungen ist es schwer zu sagen, dass die Bewertungen zu hoch sind. Ohne zu viel zu verraten, handelt es sich ganz einfach um ein höchst ungewöhnliches Makroklima. Wir haben eine hohe Inflation trotz eines der schnellsten Zinserhöhungszyklen aller Zeiten. Wir haben eine rekordverdächtig niedrige Arbeitslosigkeit, und dennoch scheint die Stimmung am Boden zu sein. Und trotz alledem bewegt sich der S&P 500 vorsichtig vorwärts und macht langsam die Verluste von 2022 wieder wett, als er 20 % verlor und damit das schlechteste Jahr seit 2008 verzeichnete.

Weitere Äußerungen von Powell fassen die Situation gut zusammen. Niemand weiß es wirklich, schon gar nicht die Fed selbst. Jetzt heißt es erst einmal innehalten und beobachten, was passiert. Für diesen Zustand der Wirtschaft gibt es nicht viele Präzedenzfälle.

„Die Beibehaltung des Zielbereichs auf dieser Sitzung ermöglicht es dem Ausschuss, zusätzliche Erkenntnisse und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik zu bewerten … Bei der Beurteilung des angemessenen geldpolitischen Kurses wird der Ausschuss weiterhin die Auswirkungen der eingehenden Informationen auf die Wirtschaftsaussichten beobachten.“

Die “sanfte Landung”, von der so viele Marktteilnehmer träumen, ist noch lange nicht gesichert. Die Stimmung bleibt niedrig und die Unsicherheit hoch. Aber sie ist jetzt viel wahrscheinlicher als noch vor sechs Monaten, und die Aussichten sind ein wenig rosiger geworden. Aber wie gesagt, die Dinge können sich schnell ändern, und es ist ein Lehrsatz der Wirtschaftswissenschaften, dass die Geldpolitik mit einer Verzögerung arbeitet.

Und wir hatten nicht nur eine straffe Geldpolitik, sondern die Zinsen sind von Null auf über 5 % gestiegen. Das ist ein gewaltiger Sprung, der seinen Tribut fordern wird. Es ist noch lange nicht vorbei.