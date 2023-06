Kryptowährungen und Aktien gaben nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank für Juni am Mittwoch nach. In den Vereinigten Staaten fiel der Dow Jones um 220 Punkte, während der Russell 2000 Index um mehr als 1,17 % zurückging. Auf der anderen Seite fiel der Bitcoin-Preis auf 25.000 $, während Ethereum auf 1.647 $ zurückging.

Zinspause der US-Notenbank

Die wichtigste Wirtschaftsnachricht der Woche war die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinserhöhung am Mittwoch auszusetzen. Dies war eine wichtige Entscheidung, da die Fed in den letzten zehn aufeinanderfolgenden Sitzungen die Zinsen erhöht hat, um die Inflation zu bekämpfen. Die Bank beschloss, ihre Politik der quantitativen Straffung beizubehalten.

Die Zinspause ist positiv für risikoreiche Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen. Die beiden Vermögenswerte fielen jedoch, weil die Erklärung der Fed etwas restriktiv ausfiel. So deutet das Dot-Plot auf zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr hin, was bedeutet, dass der Endsatz auf 5,65 % steigen wird.

Die Entscheidung der Fed erfolgte einen Tag nach der Veröffentlichung ermutigender Daten zur Verbraucherinflation in den USA. Nach Angaben des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken fiel die Gesamtinflation im Mai auf 4 % und damit auf den niedrigsten Stand seit 2021. Nach einem Höchststand von 9,3 % während der Pandemie ist sie schrittweise gesunken.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, bedeutet dies, dass die Fed nicht unter Druck stehen wird, die Zinssätze im Laufe dieses Jahres zu erhöhen. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Kryptowährungen und Aktienkurse in den nächsten Monaten weiter steigen werden.

Der Token-Verkauf von Chancer boomt

Eine der wichtigsten Kryptowährungsnachrichten dieser Woche betraf Chancer, ein neues Blockchain-Projekt, das am 13. Juni seinen Token-Verkauf startete. In den vergangenen zwei Tagen haben die Entwickler im Rahmen des Vorverkaufs über 235.152 $ aufgebracht. Das bedeutet, dass sie etwa 24 % ihres Ziels von 1 Mio. $ erreicht haben. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Entwickler ihr Ziel in den nächsten Wochen erfüllen werden.

Jeder #CHANCER-Token wird für 0,01 BUSD verkauft und die Entwickler werden den Preis in der nächsten Phase auf 0,011 BUSD erhöhen.

Was ist Chancer?

Chancer ist ein neues Unternehmen, das versucht, die Wettbranche, die derzeit von riesigen Unternehmen wie DraftKings und Flutter Entertainment dominiert wird, zu verändern. Chancer versucht, ein innovatives Projekt einzuführen, bei dem Menschen auf bestehende Märkte wetten oder sogar ihre eigenen Märkte erstellen können.

Dieses Ökosystem wird mehrere Merkmale aufweisen. Zunächst wird jeder auf der Plattform in der Lage sein, eigene Wettmärkte zu erstellen. Sie können zum Beispiel einen Markt für ein verifiziertes Fußballspiel erstellen, das nicht auf den beliebtesten Plattformen zu finden ist. Die Gewinner werden mit dem $CHANCER-Token bezahlt.

Zweitens hoffen die Entwickler auf eine vollständige Dezentralisierung des Marktes. Sie hoffen, eine dezentrale autonome Organisation (DAO) zu schaffen, die wichtige Entscheidungen über das Ökosystem treffen wird. In einer DAO kann jeder Token-Inhaber über wichtige Fragen im Ökosystem abstimmen. Drittens wird das Ökosystem laut dem Whitepaper share2earn, Staking und Rabatte für Nutzer zur Verfügung stellen.

Ist Chancer ein guter Kauf?

Chancer ist dabei, eine extrem große Branche zu revolutionieren. Studien gehen davon aus, dass die Online-Sportwettbranche über 92 Mrd. $ wert ist. Sie wird von Millionen von Teilnehmern aus der ganzen Welt genutzt. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Plattform in Zukunft einen gewissen Marktanteil erobern wird.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass der Token von Chancer gut abschneiden wird, wenn er in den nächsten Monaten an den wichtigsten Börsen notiert wird. Angesichts der sinkenden Inflation und der Zinspause der Fed besteht die Möglichkeit, dass sich der Token gut entwickelt. Allerdings besteht bei Investitionen in Vorverkäufe immer ein Risiko. Daher sollten Sie nur Geld investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Hier erfahren Sie, wie Sie Chancer kaufen können.