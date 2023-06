Der Goldpreis ging nach der jüngsten Entscheidung der US-Notenbank zurück. Der Preis fiel auf ein Tief von 1.942 $ und lag damit einige Punkte über dem Tiefststand dieses Monats. Diese Preisbewegung fiel mit der von amerikanischen Indizes wie dem Dow Jones und dem Nasdaq 100 zusammen, die um mehr als 1 % zurückgingen.

Entscheidung der US-Notenbank

Die US-Notenbank hat am Mittwoch ihre zweitägige Sitzung beendet und die Erwartungen der meisten Analysten bestätigt. Die Bank beschloss, die Zinssätze unverändert bei 5,25 % zu belassen. Sie deutete auch an, dass sie die Zinssätze wieder anheben wird, wenn die Inflation über 2 % bleibt.

In einer Erklärung sagte Jerome Powell, dass die Wirtschaft weiterhin in bescheidenem Tempo wachse, während der Arbeitsmarkt äußerst robust sei. Er fügte hinzu, dass der Bankensektor angesichts der jüngsten Gegenwinde in der Branche stabil sei.

Die Fed ist der Ansicht, dass die Verschärfung der Kreditbedingungen Auswirkungen auf die laufende moderate Erholung haben wird. Es gibt ernsthafte Bedenken hinsichtlich einer Liquiditätskrise in den USA, die die Wirtschaft in den kommenden Quartalen bremsen könnte. In der Erklärung heißt es weiter:

Die Beibehaltung des Zielbandes auf dieser Sitzung ermöglicht es dem Ausschuss, zusätzliche Informationen und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik zu bewerten.

Gold und Aktien gaben nach, weil die US-Notenbank warnte, dass sie die Zinssätze in den kommenden Monaten wieder anheben könnte, wenn die Inflation hoch bleibt.

Die FOMC-Sitzung fand einen Tag nach der Veröffentlichung der jüngsten Inflationsdaten aus den USA statt. Nach Angaben der Statistikbehörde fiel die Gesamtinflation im Mai auf 4 % und damit auf den niedrigsten Stand seit 2021.

Die vielbeachtete Kerninflation ging jedoch im Mai leicht auf 5,3 % zurück. Damit liegt der Wert deutlich über dem Zielwert der Fed von 2 %.

Ich glaube, dass die Zinspause der Fed positiv für Gold ist, wenn man bedenkt, dass die Inflation bereits rückläufig ist.

Gold-Preisprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der Goldpreis am 4. Mai auf ein Allzeithoch von 2.081 $ gestiegen ist. Seitdem hat der Goldpreis an Schwung verloren und liegt nun bei 1.957 $, seinem Höchststand vom 1. Februar. Der Goldpreis ist unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet hat.

Der Preis hat sich unter die Unterseite des Andrews-Pitchfork-Indikators bewegt. Es ist daher wahrscheinlich, dass das XAU/USD-Paar weiter fallen wird, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 1.900 $ anvisieren. Langfristig wird der Goldpreis wahrscheinlich weiter steigen und sich über dem bisherigen Jahreshoch von 2.081 $ bewegen.