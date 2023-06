Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) steht heute Morgen im Fokus, nachdem ein Bericht besagte, dass das Unternehmen kurz vor einer Milliardeninvestition in Indien stehe.

Folgendes wissen wir bisher

Anonyme Quellen teilten Bloomberg heute mit, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Boise bald Pläne bekannt geben könnte, mindestens 1 Mrd. $ für die Errichtung einer Chip-Verpackungsanlage in Indien auszugeben.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Narendra Modi, der indische Premierminister, wird nächste Woche die Vereinigten Staaten besuchen. Zu diesem Zeitpunkt könnte die offizielle Ankündigung erfolgen.

Nichtsdestotrotz sind die Gespräche im Gange, und die Aussicht auf eine solche Vereinbarung bleibt ebenfalls auf dem Tisch, bestätigte die Quelle. Die Börsennachrichten kommen Monate nachdem Micron Technology Inc. seinen größten Quartalsverlust in der Geschichte gemeldet hat.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist „MU“ im Jahresverlauf immer noch um 30 % gestiegen.

China hat letzten Monat Micron-Chips verboten

Interessanterweise könnte sich das an der Nasdaq notierte Unternehmen sogar dafür entscheiden, bis zu 2 Mrd. $ in Indien zu investieren, sagen Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Investitionen in der drittgrößten Volkswirtschaft Asiens bieten Micron Technology Inc. die Möglichkeit, sich aus China heraus zu diversifizieren und zu vermeiden, dass das Unternehmen in das Fadenkreuz der Spannungen mit den USA gerät.

Im Mai verbot die chinesische Cyberspace-Verwaltung bestimmten Unternehmen die Verwendung von Micron-Chips mit der Begründung, dass dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstelle.

Dennoch hat der US-Chiphersteller am Freitag weitere 600 Mio. $ für sein chinesisches Werk zugesagt. An der Wall Street wird die Aktie des Halbleiterherstellers derzeit im Konsens mit “overweight” bewertet.