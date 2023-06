SPCE-Aktienkursprognose: Vorsicht vor den Risiken von Virgin Galactic

Der Aktienkurs von Virgin Galactic (NYSE: SPCE) stieg in diesem Monat an, nachdem das Unternehmen Pläne für seine Raumfahrtdienste bekannt gab. Die Aktie kletterte auf ein Mehrmonatshoch von 5,97 $ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 21. Februar. Insgesamt lag die Aktie in diesem Monat in der Spitze etwa 97 % über dem Tiefststand des Jahres.

Virgin Galactic – Risiken bleiben bestehen

Virgin Galactic ist ein führendes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Akteur in der Weltraumtourismusbranche zu werden. Dabei handelt es sich um einen riesigen Wirtschaftszweig, der bis zum Jahr 2031 einen Wert von über 12 Mrd. $ haben soll. Es handelt sich auch um eine kapitalintensive Branche mit hohen Eintrittsbarrieren.

Infolgedessen sind nur drei große Unternehmen in der Branche tätig: Virgin Galactic, SpaceX und Blue Origin. Hinter den drei Unternehmen stehen bekannte Milliardäre, die sie seit vielen Jahren unterstützen.

Virgin Galactic machte diese Woche Schlagzeilen, als das Unternehmen den Zeitplan für sein Weltraumtourismusgeschäft vorstellte. Das Unternehmen wird noch in diesem Monat mit Flügen beginnen. Die ersten Flüge werden Wissenschaftler aus Italien befördern.

Künftig werden die Flüge auch Einzelpersonen offenstehen, die etwa 450 000 $ pro Sitzplatz zahlen werden. In seinem jüngsten Bericht gab das Unternehmen bekannt, dass jeder Raumflug 2,7 Mio. $ an Einnahmen bei Kosten von etwa 400 000 $ einbringen wird. Das bedeutet, dass jeder Raumflug ein Nettoeinkommen von über 2,3 Mio. $ haben wird.

Virgin Galactic hofft, in Zukunft weitere Delta-Raumschiffe produzieren zu können. Die durchschnittlichen Kosten für den Bau der Schiffe werden auf 50 bis 60 Mio. $ geschätzt. Damit hofft Virgin Galactic auf eine Gewinnspanne von über 75 %.

Virgin Galactic verfügt über eine solide Bilanz mit über 874 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Allerdings verbrennt das Unternehmen pro Quartal mehr als 120 Mio. $ an Barmitteln, was bedeutet, dass es im Jahr 2024 möglicherweise Barmittel aufnehmen muss.

Zusätzlich zu den Verwässerungsrisiken gibt es Unfallrisiken, da es sich um eine relativ neue Branche handelt. Vor allem aber vermute ich, dass es zu einem Preiskampf zwischen den drei Unternehmen kommen wird, der die Rentabilität des Unternehmens beeinträchtigen könnte.

SPCE-Aktienkursprognose

SPCE-Chart via TradingView

Ist es also sicher, SPCE-Aktien zu kaufen? Der Aktienkurs von Virgin Galactic stieg sprunghaft an, nachdem das Unternehmen die Pläne für seine ersten Flüge bekannt gab. Er stieg auf 5,98 $, den höchsten Stand seit März dieses Jahres. Die Aktie kletterte über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitt. Sie bewegte sich auch über die in Grün dargestellte aufsteigende Trendlinie.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie unter Druck bleibt, wenn die Dynamik der letzten Woche nachlässt. Weitere Kursgewinne werden sich nur bestätigen, wenn die Aktie den wichtigen Widerstand bei 5,98 $ überwindet. Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste wichtige Marke bei 6,6 $, die etwa 39,2 % vom aktuellen Niveau entfernt ist.