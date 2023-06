Die Preise für Kryptowährungen sind diese Woche sprunghaft angestiegen, da die Anleger auf die sogenannte TradFi setzen. Der Bitcoin-Preis ist in den letzten sieben Tagen um mehr als 20 % gestiegen, während die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins auf über 1,3 Bio. $ angestiegen ist. Die meisten Token, darunter Jasmy, Solana und Zilliqa, sind in dieser Woche zweistellig gestiegen.

Ist das eine Bullenfalle?

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Dynamik am Kryptomarkt nachlässt. Beispielsweise blieb Bitcoin bei 30.000 $ stecken, während Ethereum stabil bei 1.800 $ blieb. Ein kurzer Blick auf CoinMarketCap zeigt, dass sich die meisten Token in den letzten 24 Stunden seitwärts bewegt haben.

Der Hauptgrund für die jüngste Rallye ist, dass mehrere große Unternehmen in die Kryptobranche eingestiegen sind. Am Donnerstag haben wir darüber berichtet dass Credit Agricole sich eine Krypto-Verwahrungslizenz gesichert hatte. Dies ist bemerkenswert, da dieses französische Unternehmen die drittgrößte Bank in Europa ist. Auch die Deutsche Bank beantragte einen Verwahrungsdienst.

In den USA haben Unternehmen wie Blackrock, Invesco und WisdomTree Spot-Bitcoin-ETF-Lizenzen beantragt. Analysten glauben, dass die SEC unter Druck stehen könnte, diese neuen Anwendungen anzunehmen, da Bitcoin reif ist. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, unterstützte dies mit der Aussage, dass Kryptowährungen Durchhaltevermögen haben.

Diese Ereignisse trugen zum Anstieg der Bitcoin- und anderer Krypto-Kurse bei, da sie während einer dunklen Zeit für die Branche stattfanden. Anfang dieses Monats beschloss die SEC, umfangreiche Klagen gegen Coinbase und Binance, die größten Unternehmen der Branche, zu erheben. Die TradFi-Nachrichten trugen also dazu bei, den Schmerz zu lindern.

BTC könnte eine Krypto-Bonanza auslösen

BTC/USD-Chart via TradingView

Wie oben gezeigt, näherte sich der Bitcoin-Preis diese Woche dem wichtigen Widerstandspunkt bei 31.091 $. Dies war ein wichtiger Preis, da es sich um den höchsten Stand in diesem Jahr handelte. Jetzt müssen die Haussiers dringend über dieses Niveau steigen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.

Dies ist aus zwei Hauptgründen wichtig. Erstens wird es ein Signal senden, dass es noch mehr Käufer auf dem Markt gibt. Diese Käufer sind bereit, BTC über dem diesjährigen Höchststand zu kaufen.

Zweitens wird das Überschreiten dieses Niveaus das Double-Top-Muster ungültig machen, das sich gebildet hat und dessen Halslinie bei 24.735 $ liegt. Ein Double-Top ist eines der gefährlichsten Muster auf dem Markt. Wenn dies geschieht, eröffnet sich die Möglichkeit, dass der BTC-Preis auf die nächste psychologische Marke bei 35.000 $ ansteigt.

Am wichtigsten ist, dass ein solcher Schritt eine Krypto-Bonanza auslösen wird, da BTC tendenziell eng mit Coins wie Jasmy, Zilliqa, MATIC und Solana korreliert. In den meisten Zeiträumen schneiden diese Altcoins in einem Bullenmarkt tendenziell besser als Bitcoin ab.