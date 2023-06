Oberster Gerichtshof der USA entscheidet zu Gunsten von Coinbase

In einem parteiischen Urteil entschied der Oberste Gerichtshof der USA am 23. Juni zugunsten der Kryptowährungsbörse Coinbase und beendete damit Klagen gegen das Unternehmen in zwei kalifornischen Fällen.

In den Sammelklagen behaupteten die Kläger, Coinbase habe es versäumt, angemessene Abhilfe zu schaffen, nachdem Nutzer Geld verloren hatten, und das Unternehmen habe irreführende Werbung betrieben.

Coinbase drängt auf Schiedsverfahren

Coinbase forderte die zuständigen Bezirksgerichte auf, die Klagen abzuweisen, da sich die Nutzer nach Angaben des Unternehmens bei der Eröffnung ihrer Konten damit einverstanden erklärten, Streitigkeiten zu schlichten, anstatt Klage zu erheben.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA ist das erste Mal, dass die Gerichte des Landes zugunsten von Kryptowährungen entschieden haben. Das Urteil wurde von Richter Brett Kavanaugh verfasst und von vier der fünf anderen konservativen Richter des Gerichts in einer 5:4-Entscheidung unterstützt.

In seiner Stellungnahme schrieb das Gericht:

Bei der Einrichtung eines Coinbase-Kontos erklären sich Einzelpersonen mit den Bedingungen der Coinbase-Nutzungsvereinbarung einverstanden. Wie hier relevant, enthält die Nutzungsvereinbarung eine Schiedsklausel, die anordnet, dass Streitigkeiten, die sich aus der Vereinbarung ergeben, durch ein verbindliches Schiedsverfahren beigelegt werden.

Die beiden Fälle gegen Coinbase werden nun von kalifornischen Bezirksgerichten an ein Schiedsgericht verwiesen, was für Unternehmen in der Regel weniger kostspielig ist als die Beilegung von Streitigkeiten vor Gericht. Ursprünglich hatten die kalifornischen Bezirksgerichte den Antrag von Coinbase auf ein Schiedsverfahren in den oben genannten Fällen abgelehnt und Coinbase gezwungen, Berufung einzulegen und eine Aussetzung zu beantragen. Während die Berufungen bearbeitet wurden, waren die Gerichte geneigt, die Zivilverfahren trotz der Berufungen des Unternehmens weiterzuführen.

Die heutige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gewährt die Aussetzungen, die es Coinbase ermöglichen, die Berufungen fortzusetzen, bevor die Sammelklagen gegen das Unternehmen fortgesetzt werden können. Dies ist nicht nur eine gute Nachricht für Coinbase, sondern auch für den gesamten Kryptowährungssektor, der unter Beschuss der SEC steht.