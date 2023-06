DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt, aber ein UBS-Analyst ist überzeugt, dass das Unternehmen noch mehr Luft nach oben hat.

Die Staaten nehmen Sportwetten an

Am Dienstag bekräftigte Robyn Farley ihre Kaufempfehlung für das Sportwettenunternehmen. Ihr Kursziel von 30 $ lässt darauf schließen, dass es von hier aus noch um 20 % steigen wird.

Die Analystin geht davon aus, dass sich DraftKings weiter erholen wird, da neue US-Bundesstaaten weiterhin Sportwetten annehmen. In ihrer Forschungsnotiz sagte sie:

DKNG hat eine Beschleunigung bei der Durchdringung neuer Staaten erlebt, da sie nun über eine größere Reichweite verfügen, was darauf hindeutet, dass sie in Zukunft schneller in neue Staaten vordringen werden.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass DraftKings nicht der Einzige ist, der in diesem Jahr einen Durchbruch hatte. Flutter Entertainment – sein Pendant mit Hauptsitz in Dublin – ist derzeit ebenfalls um 35 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass Online-Sportwetten und -Glücksspiele nicht nur in den USA, sondern weltweit ein schnelles Wachstum verzeichnen.

Und das verheißt unglaublich Gutes für Projekte wie Chancer.

Eine kurze Einführung zu Chancer

Chancer ist eine auf der Ethereum-Blockchain basierende Plattform, die Zugang zu P2P-Wetten bietet.

Es beschäftigt unparteiische Moderatoren, die benutzerdefinierte Wettscheine überwachen, was es für Wettende sicherer macht. Zu den zusätzlichen Vorteilen gehören nahezu sofortige Auszahlungen und die Möglichkeit, Ihren eigenen Wettmarkt zu erstellen.

Chancer krönt sich als weltweit erste dezentrale Market-Making-Plattform für Sport- und Sozialwetten. Alles in allem zielt es darauf ab, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um Online-Wetten zu revolutionieren und sie Benutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Noch wichtiger ist, dass die Plattform über einen eigenen nativen Token verfügt, der sie zu einer einzigartigen Investitionsmöglichkeit macht.

Was ist der $Chancer-Token?

Der BSC0-Token ist im Wesentlichen das, was Chancer antreibt. Anleger können sich den $Chancer-Token als „Aktien“ vorstellen, die es ihnen ermöglichen, über wichtige Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Unternehmen abzustimmen. Und dann gibt es natürlich noch soziale Wetten.

Der Besitz des $Chancer-Tokens berechtigt Sie dazu, Ihren eigenen Wettmarkt für alles – nicht unbedingt Sport – mit Ihren eigenen Regeln und Ihren eigenen Quoten zu erstellen. Auszahlungen erfolgen ebenfalls im besagten nativen Token.

Am wichtigsten ist, dass der Wert eines $Chancer-Tokens, ähnlich wie bei jedem digitalen Vermögenswert, von Angebot und Nachfrage abhängt. Je größer die Nachfrage, desto höher wird der Wert dieses BSC0-Tokens sein.

Die gute Nachricht ist, dass der Vorverkauf bisher eine starke Nachfrage signalisiert. Chancer wurde am 13. Juni 2023 gestartet. Dennoch wurden bereits mehr als 37 Millionen Token verkauft und damit mehr als 375.000 $ aufgebracht. Das Ziel ist es, 1 Mio. $ zu sammeln.

Lohnt es sich, in den Chancer-Token zu investieren?

Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt der Preis des Chancer-Tokens 0,01 $ und kann mit BUSD gekauft werden. Schätzungen gehen davon aus, dass der Preis bis zum Ende des Vorverkaufs 0,021 $ erreichen wird – ein Plus von mehr als 100 % von hier aus.

Beachten Sie, dass der native Token nach dem Vorverkauf auf großen Krypto-Börsen wie Coingecko oder Uniswap live gehen wird. Wenn es seinen Mitbewerbern, einschließlich Pepe und Floki, folgt, könnte der Preis von $Chancer bei der Notierung an KryptoBörsen erhebliches Aufwärtspotenzial freisetzen.

Darüber hinaus wird die Kryptowährung wahrscheinlich vom anhaltenden Wachstum der Sportwetten profitieren, die im vergangenen Jahr einen Wert von 84 Mrd. $ hatten und im Jahr 2023 voraussichtlich 90 Mrd. $ überschreiten werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts werden die Sportwetten mit einer prognostizierten CAGR von 10 % wachsen.

Schließlich sind Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum im Aufwind, nachdem die US-Notenbank Anfang des Monats zum ersten Mal seit März 2022 auf eine Zinserhöhung verzichtet hat (hier mehr dazu), was darauf hindeutet, dass wir dem Ende des Zyklus näher gekommen sind.

Sobald die Zentralbank die Zinsen wieder senkt, wird es schnell weniger lohnenswert sein, Bargeld zu halten und die Anleger zu risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, zu drängen, was zu einer weiteren Rallye beitragen wird – und der $Chancer-Token könnte von dieser anhaltenden Erholung profitieren, da er im Grunde genau das ist – eine Kryptowährung.

Weitere Informationen finden Sie unter Chancer.com.