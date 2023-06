Preisprognose für Gnosis (GNO), während Chancer die Prognosemärkte neu definiert

Chancer, eine Plattform, die sich selbst als die “weltweit erste dezentralisierte Predictive-Market-Making-Plattform” bezeichnet, hat vor kurzem seinen Token-Vorverkauf gestartet.

Innerhalb weniger Tage hat die Plattform angesichts des wachsenden Interesses an Prognosemarkt-Token über 37 Millionen ihrer Vorverkaufsverteilung verkauft. Unterdessen versuchen Plattformen wie Gnosis und Augur, nach der langen Baisse wieder auf die Beine zu kommen.

Prognosemärkte werden voraussichtlich wachsen

Nach Angaben von CoinGecko beträgt die Marktkapitalisierung der Krypto-Prognosemärkte etwas mehr als 419 Mio. $. Allerdings wurde die weltweite Sportwettenbranche im Jahr 2022 auf über 84 Mrd. $ geschätzt. Da sowohl für den Krypto-Bereich als auch für die Sportwettenbranche ein deutliches Wachstum prognostiziert wird, besteht kein Zweifel daran, dass Chancer ein potenzieller Game-Changer ist.

Was ist das Besondere an Chancer?

Chancer basiert auf der Binance Smart Chain-Blockchain und bietet der Wett-Community eine wirklich dezentrale Plattform, auf der die Benutzer die Kontrolle haben.

In seinem Bestreben, das globale Ziel für alles rund um soziale Wetten und Prognosemärkte zu werden, ist Chancer als P2P-Plattform konzipiert. Es gibt keine zentralisierten Drittanbieter, die den traditionellen Ansatz der Sportwetten- und Glücksspielanbieter, als “das Haus” zu agieren, fortsetzen wollen. Anstatt die zentralisierte Einheit zu sein, die Märkte und Quoten kontrolliert, lässt Chancer jeden Nutzer “das Haus” zu sein.

Experten gehen davon aus, dass Chancer den Wettmarkt revolutioniert. Während andere Projekte ebenfalls die Blockchain-Technologie nutzen, verfolgt diese Plattform einen völlig neuen Ansatz.

So haben wir beispielsweise Smart Contracts mit dem von Google betriebenen WebRTC kombiniert, um soziale Wetten in Echtzeit in die Community zu bringen. Investoren könnten bemerken, dass WebRTC die Webkommunikation für Plattformen wie Zoom, Slack und Microsoft Teams mit Echtzeitkommunikation für Meetings und Chats verändert hat.

Durch das Hinzufügen dieser Funktion kann Chancer Wetten per Livestream an die globale Community übertragen und so das Wetten zu einem wirklich sozialen Markt machen.

Nutzen des $CHANCER-Tokens

Der CHANCER-Token wird dieses dezentrale Ökosystem antreiben, wobei Inhaber Wetten auf jedes Ereignis abschließen können.

Mit CHANCER können Inhaber auch an Prognosemärkten teilnehmen, die von anderen Plattformbenutzern erstellt wurden. Noch attraktiver ist, dass man durch den Kauf des Tokens nun die Möglichkeit hat, sich an der Governance des Projekts zu beteiligen – wie ein Aktionär, dessen Wert mit der Entwicklung des Ökosystems wächst.

Weitere Informationen zu Chancer finden Sie auf der Vorverkaufsseite oder im Whitepaper.

Was ist Gnosis (GNO)?

Während Gnosis ursprünglich als dezentraler Prognosemarkt gestartet wurde, bietet es nun eine Plattform für Drittanbieter-Apps, die Prognosemarktdienste anbieten. Im Gegensatz zur sozial betriebenen dezentralen Wettplattform von Chancer umfasst Gnosis dApps wie Azuro, Omen und Reality Card, mit denen Benutzer unter anderem auf verschiedene Ereignisse wie Sport, Kryptomarktpreise und Politik wetten können.

GNO ist der Token, der das Gnosis-Ökosystem antreibt und zum Staking in der Gnosis Chain und zur Governance des GnosisDAO verwendet wird. Nach dem Start mit einem Gesamtvorrat von 10 Millionen GNO wurde ein Governance-Vorschlag verabschiedet, der den Vorrat auf 3 Millionen reduzierte.

Gnosis-Preisprognose

Gnosis liegt derzeit bei rund 116 $, etwa 2 % im Plus am Tag und über 9 % im Plus auf dem Wochen-Chart. Der GNO-Preis bewegt sich derzeit oberhalb des primären Unterstützungsniveaus von 100 $, wobei die unmittelbare Pufferzone bei 110 $ liegt.

Die Nachfragebelebung bei den vorherrschenden Werten bedeutet eine mögliche Aufwärtsbewegung bis zu den Höchstständen von 130 $ im Oktober 2022. Darüber liegt die Angebotszone um die 200 $-Marke, die im August erreicht wurde, als die Baissiers den Markt eroberten – später unterstützt durch den Zusammenbruch von FTX.

Auf der anderen Seite geht die Preisprognose für Gnosis von einem möglichen Absturz auf unter 100 $ aus. Sollten sich die negativen Auslöser kurzfristig verstärken, könnte GNO auf die Unterstützung bei 93 $ und möglicherweise 75 $ fallen.

Preisprognose für Chancer-Token

Eine Preisprognose für Chancer kann in diesem Stadium den Preis des Tokens während des Vorverkaufs und die potenzielle Performance nach der Notierung auf dem Sekundärmarkt berücksichtigen. Wie bereits erwähnt, befindet sich CHANCER in der Vorverkaufsphase und der Preis des Tokens liegt derzeit bei 0,01 $.

Den Angaben auf der Vorverkaufsseite zufolge wird der Wert des Tokens im Laufe des Events voraussichtlich auf 0,021 $ steigen. Das bedeutet, dass der Preis von CHANCER in dieser Phase voraussichtlich um mehr als 100 % steigen wird.

Die Token werden dann auf dem Sekundärmarkt gelistet, wobei die Roadmap Uniswap und mindestens zwei CEX-Plattformen im 3. Quartal 2023 hervorhebt. Die Token werden auch auf CoinGecko und CoinMarketCap gelistet, wobei diese mit dem voraussichtlichen Beta-Start zusammenfallen.

Was könnte den Chancer-Preis im Jahr 2023 beeinflussen?

In der Vergangenheit sind bei der Notierung von Token an großen Börsen die Preise für die jeweiligen Assets in die Höhe geschossen. Dies hat auch bei Aktien funktioniert, wenn sie an die Börse gehen, was oft auf die massive Nachfrage des Privatkundenmarktes zurückzuführen ist.

Diese Aussichten werden sich wahrscheinlich noch verstärken, wenn der Markt zum Zeitpunkt des Starts von CHANCER eine Hausse erlebt. Die Chancen, dass dies 2023 geschieht, sind groß, da Experten glauben, dass der Kryptomarkt die Talsohle bereits erreicht hat und ein neuer Aufwärtszyklus im Gange ist.

Die Preise könnten jedoch unter Druck geraten, wenn sich die derzeitige positive Stimmung am Markt durch das Zusammentreffen von Faktoren wie Gegenwind durch die Regulierungsbehörden und eine allgemeine Marktkrise ändert.

Für Erstere gibt es zwei Ereignisse, auf die man achten muss – den Ausgang der Verfahren, die die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gegen Binance, Coinbase und demnächst auch Ripple Labs führt. Andere Bedingungen, die die Märkte in Bedrängnis bringen könnten, sind die erneute Ablehnung eines Spot-Bitcoin-ETFs.