Binance verliert wichtigen europäischen Bankpartner inmitten regulatorischer Probleme

Die führende Handelsplattform Binance sieht sich weiterhin mit globalen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Die US-Börsenaufsichtsbehörde verklagte die Börse Anfang Juni wegen Verstößen gegen die Anlagegesetze.

In der Zwischenzeit hat die Börse ihren europäischen Bankpartner, PaySafe Solutions, verloren, der bekannt gab, dass er ab dem 25. September seine Dienste für Wallet-Lösungen einstellen wird.

🏦 Binance's European Banking Partner, Paysafe, will no longer support the exchange from September 25



Paysafe is a EUR deposit and withdrawal service provider.#Binance #Paysafe pic.twitter.com/3FNP4bK49q — dapp.expert (@Dappexpert) June 29, 2023

In der Zwischenzeit wird Binance Aktualisierungslösungen für seine Nutzer einführen. Nach Ablauf der Frist werden die Teilnehmer neue Bankinformationen verwenden, wenn sie EUR in die Fiat-Wallet von Binance einzahlen. Dazu gehören auch neue Bedingungen, die die Nutzer akzeptieren sollten.

Binance wechselt Anbieter von EUR-Transaktionen

Der Rückzug von Paysafe wird die Börse dazu zwingen, den Anbieter für Euro-Einzahlungen und -Abhebungen zu wechseln. Binance hat seinen potenziellen Kooperationspartner noch nicht bestätigt. Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, dass die jüngste Entwicklung nur Euro-Transfers betreffen würde, die Paysafe anbietet, und nicht andere Fiat-Transaktionen.

Binance schloss sich 2022 mit Paysafe zusammen, um seinen Kunden die Nutzung von Faster Payments bei der Einzahlung von britischen Pfund zu ermöglichen. Das Faster Payment Netzwerk verwaltet Überweisungen und Zahlungen im Vereinigten Königreich.

Binance und Binance US unterzeichneten am 17. Juni eine Vereinbarung mit der SEC. Die Vereinbarung blockierte den Vorschlag der Aufsichtsbehörde, die Vermögenswerte der Börse in den USA einzufrieren oder eine einstweilige Verfügung zu erlassen.

Binances globaler regulatorischer Druck

Binance hat seit der Klage der SEC Anfang des Monats unter globalen regulatorischen Problemen gelitten. Im April setzte die Börse ihre Angebote in Australien aus, weil es an Zahlungsanbietern mangelte. Die australische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde setzte das Zertifikat von Binance aus.

Binance verließ den kanadischen Markt, und Changpeng Zhao enthüllte, dass die Börse die Aufsichtsbehörden nicht zufriedenstellen konnte. Darüber hinaus verließ das Unternehmen aufgrund von Banken- und Regulierungsproblemen den niederländischen Markt.

Krypto-Akteure glauben, dass Binance seinen Marktanteil im Krypto-Bereich verlieren könnte. So ist es der Börse beispielsweise nicht gelungen, den Virtual Asset Service Provider in mehreren Ländern zu erwerben. Einzelne Personen stellten das Antragsverfahren in Frage, nachdem Crypto.com den VASP für den Betrieb in Spanien erhalten hatte.

Außerdem zeigen die letzten Updates, dass die deutschen Aufsichtsbehörden den Antrag von Binance auf ein Krypto-Verwahrungszertifikat abgelehnt haben.