Britisches Gesetz über Kryptowährungen und Stablecoins tritt in Kraft

Das Vereinigte Königreich hat Krypto und Stablecoins offiziell als regulierte Aktivität anerkannt, nachdem König Charles den Gesetzesentwurf für Finanzdienstleistungen und -märkte (Financial Services and Markets Bill, FSMB) gebilligt hat.

Das House of Lords – das Oberhaus des britischen Parlaments – hat das FSMB gebilligt, womit der Gesetzentwurf einen Schritt davon entfernt ist, Gesetz zu werden. Dieser Schritt war die königliche Zustimmung (Royal Assent), die letzte Phase der Gesetzgebung im Vereinigten Königreich, in der ein vom Parlament verabschiedeter Gesetzentwurf offiziell als Gesetz unterzeichnet wird.

Andrew Griffith, Wirtschaftsminister des Finanzministeriums, kommentierte:

2023 wird ein hervorragendes Jahr für die Reform unserer Finanzdienstleistungen sein. Dieser bahnbrechende Rechtsakt gibt uns die Kontrolle über unser Regelwerk für Finanzdienstleistungen, so dass es Unternehmen und Verbraucher im Vereinigten Königreich unterstützt und das Wachstum fördert. Durch die Aufhebung alter EU-Gesetze, die in Brüssel festgelegt wurden, werden Milliarden an Investitionen freigesetzt – Geld, das Innovationen freisetzen und die Wirtschaft wachsen lassen kann.

Das Gesetz gibt den Regulierungsbehörden Aufsichtsbefugnisse

FSMB wurde im Juli 2022 eingeführt und zielte darauf ab, Krypto in den Bereich der regulierten Finanzaktivitäten zu integrieren. Der Gesetzentwurf klassifiziert Stablecoins auch als Teil des Zahlungssystems. [Weiterlesen]

Heute, Donnerstag, 29. Juni 2023, hat König Charles die Verfahrenspflicht erfüllt, die den Financial Services and Markets Act 2023 zum Leitgesetz für Regulierungsbehörden macht. Das Gesetz, das während der Debatte wichtige Änderungen enthielt, verleiht Regulierungsbehörden wie der Financial Conduct Authority Aufsichtsbefugnisse über Krypto und Stablecoins im Land.

Neben der FCA werden das britische Finanzministerium, die Bank of England und die Regulierungsbehörde für Zahlungssysteme die Befugnis haben, wichtige Regulierungsrichtlinien für die Branche zu formulieren und durchzusetzen.

Das britische Finanzministerium, die Financial Conduct Authority, die Bank of England und die Regulierungsbehörde für Zahlungssysteme werden bald in der Lage sein, Regeln zur Regulierung des Sektors einzuführen und durchzusetzen. Regeln zur Aufsicht über Krypto als regulierte Aktivität werden innerhalb der nächsten 12 Monate erwartet.

Das bahnbrechende Krypto-Gesetz des Vereinigten Königreichs kommt einen Monat nach der offiziellen Verabschiedung des Markets in Crypto-Assets (MiCA) Act durch die EU, der eine umfassende Kryptoregulierung bietet. Die Verordnung wird 2024 in Kraft treten.