Der Preis von eCash (XEC/USD) hat sich in den letzten drei Tagen gut entwickelt und ist die Kryptowährung mit der besten Performance in dieser Woche. Der Coin ist in den letzten drei Tagen gestiegen und bewegt sich nun in der Nähe seines höchsten Niveaus seit Oktober letzten Jahres. Insgesamt ist er seit seinem Tiefststand im Juni um mehr als 124 % gestiegen.

Es ist unklar, warum der eCash-Preis parabolisch gestiegen ist. Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass das Handelsvolumen des Coins in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen ist. Von CoinMarketCap zusammengestellte Daten zeigen, dass das Handelsvolumen von XEC in den letzten 24 Stunden über 1 Mrd. $ betrug. Dies ist ein großer Anstieg, da der Coin eine Marktkapitalisierung von über 862 Mio. $ hat. Sie ist die 11. aktivste Kryptowährung.

Ein genauerer Blick zeigt, dass die meisten eCash-Händler wahrscheinlich aus Südkorea stammen. Das Volumen bei Upbit, einer der beliebtesten südkoreanischen Börsen, betrug über 900 Mio. $, während Binance über 100 Mio. $ abwickelte.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin durch ein sogenanntes Pump-and-Dump-System manipuliert wird. Außerdem gab es keine größeren Marktnachrichten über eCash und XEC. Auch an anderen beliebten Börsen blieb das Volumen hartnäckig niedrig.

eCash-Preisprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der XEC-Preis in den letzten Tagen parabolisch gestiegen ist. Er ist in den letzten drei Tagen in Folge gestiegen und bewegt sich nun in der Nähe des höchsten Niveaus seit Monaten. Der Coin hat sich über alle gleitenden Durchschnitte bewegt. Das Volumen ist zwar höher als sein historischer Durchschnitt, aber es gibt Anzeichen einer Abschwächung.

Der Relative Strength Index (RSI) und andere technische Oszillatoren haben sich auf das überkaufte Niveau bewegt. Da es keine wichtigen eCash-Neuigkeiten gibt und der Großteil dieses Volumens von einer einzigen Börse stammt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Rallye nicht andauern wird.

Daher vermute ich, dass der Coin in den kommenden Tagen stark zurückgehen wird, wenn die Dynamik nachlässt. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Unterstützung bei 0,000032 $ liegen, etwa 25 % unter dem aktuellen Niveau.

Andererseits würde ein Anstieg über den Höchststand dieser Woche bei 0,000045 $ signalisieren, dass es noch mehr Käufer auf dem Markt gibt.