Bloomberg: Die indische HDFC Bank ist nun die viertgrößte Bank der Welt

Indiens Bankenlandschaft hat einen tektonischen Wandel erlebt, da die legendäre Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd am 1. Juli 2023 eine umgekehrte Fusion mit der HDFC Bank durchgeführt hat.

Die Vereinbarung wurde im April 2022 getroffen und die HDFC Bank ist bereit, die Kontrolle über ihre Muttergesellschaft zu übernehmen, und zwar im Rahmen eines 40 Mrd. $-Aktiengeschäfts.

Was den Aktienmarkt betrifft, so ist der Handel des neu fusionierten Unternehmens für Mitarbeiter, Direktoren und deren Angehörige bis zum 13. Juli 2023 geschlossen, in diesem Zeitraum sollen neue Aktienzuteilungen vorgenommen werden.

Wichtige Punkte

Copy link to section

Dies sind einige der Hauptmerkmale der neu fusionierten HDFC Bank.

Nach Marktkapitalisierung die viertgrößte Bank der Welt

Copy link to section

Bloomberg stellte fest, dass das Unternehmen in US-Dollar einen Wert von 172 Milliarden haben würde, was es zur viertgrößten Bank der Welt machen würde, nur hinter JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. und Bank of America.

Quelle: Bloomberg

Nach Angaben der Mint, einer führenden englischsprachigen Zeitung, würde die kombinierte Marktkapitalisierung der HDFC Bank sie zum zweitwertvollsten Unternehmen in Indien machen.

Größte Gewichtung an der indischen Börse

Copy link to section

Da HDFC Bank 9,2 % des NSE Nifty ausmacht und HDFC etwa 6,2 %, wird das neu fusionierte Unternehmen fast 15,4 % des Index beitragen und Mukesh Ambanis Reliance Industries mit 10,4 % als Spitzenwert verdrängen.

Darüber hinaus würden durch den Zusammenschluss bedeutende Unternehmen wie HDFC Securities, HDFC AMC und HDFC Life Insurance unter dem Dach der HDFC Bank zusammengefasst.

Dies würde der HDFC Bank den Weg ebnen, ein globaler Finanzdienstleistungskonzern zu werden, der seinen Kunden eine Reihe von Dienstleistungen anbietet.

Struktur der Aktienbeteiligung

Copy link to section

Mint stellt fest, dass

… die HDFC Bank vollständig im Besitz öffentlicher Aktionäre sein wird, und die bestehenden Aktionäre von HDFC Ltd werden 41 % der HDFC Bank besitzen.

HDFC-Aktionäre erhalten für jeweils 25 Aktien, die sie besitzen, 42 Aktien der HDFC Bank, was einem Fusionsverhältnis von 1,68 entspricht.

Reichweite vergrößern

Copy link to section

Die fusionierte Bank verfügt über eine Gesamtbelegschaft von 177.000 Mitarbeitern, 8.300 Auslandsfilialen und einen Kundenstamm von über 120 Millionen.

Die HDFC Bank strebt angesichts des robusten Ertragswachstums ein Wachstum von 18–20 % an und plant, ihre Filialen in den kommenden Jahren um 100 % zu erweitern.

Darüber hinaus gibt es Pläne, ihnen bei der Einrichtung neuer Sparkonten behilflich zu sein, da 70 % der Kunden Produkte wie Hypotheken in Anspruch nehmen, aber kein Bankkonto beim Kreditgeber haben.

Suresh Ganapathy, Leiter der Finanzdienstleistungsforschung für Indien bei Macquarie, wurde in dem Bloomberg-Artikel zitiert:

Weltweit gibt es nur sehr wenige Banken, die in dieser Größenordnung noch eine Verdoppelung über einen Zeitraum von vier Jahren anstreben können … und eine beeindruckende Institution bleiben wird.

D-SIBs

Copy link to section

Die Reserve Bank of India hat die HDFC Bank im März 2017 zu einer der Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) ernannt.

Quelle: Bloomberg

Zum 30. Juni haben die Perpetual Dollar Notes der HDFC Bank den Bloomberg-Index für Coco-Bonds der Banken weltweit deutlich übertroffen: Erstere legten in diesem Jahr 3,1 % zu, während letztere einen Verlust von 3,5 % verzeichneten.