Chancer-Vorverkauf erreicht 436.000 $, da Anleger auf positive Krypto-Marktstimmung setzen

Der Vorverkauf von Chancer hat die Schwelle von 436.000 $ überschritten, was die insgesamt positive Stimmung am Kryptomarkt unterstreicht. Im Rahmen des kürzlich gestarteten Vorverkaufs für die Blockchain-basierte Predictive-Market-Plattform wurden in nur wenigen Tagen mehr als 43,6 Millionen $CHANCER-Token verkauft.

Während die Blockchain-Technologie ihre Fähigkeit bewiesen hat, eine Vielzahl von Branchen zu verändern, ist das Glücksspiel eine, die dringend Veränderungen benötigt. Obwohl sie weit verbreitet sind, haben zentralisierte Wettplattformen zahlreiche Nachteile, die sie minderwertig machen, so dass die Gründer von Chancer diese Lücke ausnutzen wollen.

Kryptomarkt – Spot-Bitcoin-ETF-Einreichungen

Bitcoin (BTC) erlebte in der vergangenen Woche einen Anstieg, da große Vermögensverwalter wie Fidelity und BlackRock die Auflegung eines börsengehandelten Spot-BTC-Fonds (ETF) beantragten. Es gab auch einen Schub von Bitcoin-Whales, deren On-Chain-Daten darauf hindeuten, dass sie eine entscheidende Rolle beim Überschreiten der 30.000$-Marke während der jüngsten Rallye gespielt haben.

Der Bitcoin-Preis stieg auf über 31.000 $, fiel aber wieder auf rund 30.000 $, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchanges Commission) Cboe Global Markets, Inc. mitgeteilt hatte, dass die jüngsten Spot-Bitcoin-ETF-Einreichungen von Fidelity, BlackRock (NYSE: BLK) und andere unklar und unvollständig sind.

Die institutionelle BTC-Aktivität nimmt zu

Während sich die institutionellen Aktivitäten beschleunigen, haben US-Investoren Geld in Bitcoin (BTC) gesteckt, was die jüngste Rallye der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung vorantreibt.

Laut einem Bericht des Kryptowährungsanalyseunternehmens K33 Research war der Hauptgrund für den jüngsten Anstieg von BTC die Konzentration seiner Preissteigerungen und seines Handelsvolumens während der US-Marktzeiten.

Bitcoin ist in diesem Jahr bisher um 85 % gestiegen und hat damit den Großteil des Kryptowährungsmarkts übertroffen. Eine Reihe großer Finanzinstitute, darunter BlackRock, Fidelity und Citadel, haben ihr Engagement bei BTC verstärkt, was den Optimismus der Anleger und die Preisbewegung beflügelt hat.

Die BTC-Aktivitäten in den USA haben die asiatischen und europäischen Handelszeiten übertroffen. Die Aktivität stieg während der US-Börsenstunden um insgesamt 30 %, nachdem der Tiefststand bei etwa 16.000 $ lag, nachdem der Vermögensverwaltungsriese BlackRock am 14. Juni einen Antrag für einen börsengehandelten Spot-BTC-Fonds einreichte.

Laut K33 wurde die 30-Tage-Korrelation von Bitcoin mit US-Aktien wie dem S&P 500 und den Nasdaq-Indizes letzte Woche zum ersten Mal seit Januar 2021 negativ.

Chancer-Vorverkauf profitiert vom Anstieg des Bitcoin-Preises

Das aktuelle institutionelle Interesse an Bitcoin ist weit entfernt von der opportunistischen FOMO (Angst, etwas zu verpassen), die wir in der Vergangenheit gesehen haben und die die Preise meist nur kurzfristig in die Höhe trieb. Die Institutionen bewegen sich langsam und überlegt und investieren langfristig, was bedeutet, dass es ein möglicher Hinweis auf einen langfristigen Preisanstieg von Bitcoin ist, der einen Aufwärtstrend auf dem gesamten Kryptomarkt auslösen könnte.

Der Vorverkauf von Chancer profitiert vom jüngsten Anstieg des Bitcoin-Preises und der wachsenden Wettindustrie, die bis zum Jahr 2030 ein Volumen von 167,5 Mrd. $ erreichen könnte. Die erste Vorverkaufsphase ist innerhalb weniger Tage fast zur Hälfte ausverkauft, was das Vertrauen der Investoren in die neue, dezentralisierte Predictive-Market-Making-Plattform zeigt.