Vorverkauf von Altsignals ist ein Erfolg – warum sind Anleger optimistisch für ASI?

Da der Kryptomarkt zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2023 in Aufbruchstimmung ist, haben die Anleger nur eines im Kopf – wie sie sich für einen möglicherweise explosiven Bullenmarkt positionieren können. Zu den Krypto-Projekten, die höhere Renditen versprechen, gehören diejenigen, die sich derzeit im Vorverkauf befinden.

Einige Token-Verkäufe bieten Anlegern die Möglichkeit, eine Gelegenheit zu stark reduzierten Preisen zu nutzen und gleichzeitig dem Projekt dabei zu helfen, ein nachgefragtes Produkt zu liefern, wie dies bei AltSignals der Fall ist. Bisher haben Investoren über 1 Mio. $ in den nativen ASI-Token investiert.

Hier erfahren Sie, was dieser frühe Erfolg bedeutet, während Kryptowährungen versuchen, die Grundlagen für eine neue Hausse zu festigen.

Warum strömen Anleger zu AltSignals?

Copy link to section

AltSignals existiert seit 2017 und bietet ein funktionierendes Produkt für mehr als 50.000 Mitglieder und mehr als 3.800 Signale, die über seinen proprietären Handelssignal-Algorithmus gesendet werden. Mit der Integration von künstlicher Intelligenz soll das Projekt nun auf die nächste Stufe gebracht werden.

Der Vorverkauf bietet Anlegern die Chance, Teil des neuen Projekts zu werden, dessen Roadmap wichtige Entwicklungen umfasst, die den Reiz des passiven Einkommens erhöhen könnten, während die ursprünglichen Ausgaben wachsen.

KI ist ein großes Thema und wird es in naher Zukunft wohl auch bleiben, während Kryptowährungen auf dem Vormarsch sind. Die Nutzung dieser beiden Faktoren könnte dazu führen, dass AltSignals die Handelsbranche dominiert, wobei frühe Anleger am meisten davon profitieren.

Was ist das KI-Spiel von AltSignals und wie funktioniert es?

Copy link to section

Die bevorstehende KI-Integration von AltSignal erfolgt über die ActualizeAI-Plattform, die die Leistungsfähigkeit der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und des maschinellen Lernens nutzen wird, um Händlern noch genauere Signale zu liefern. Die KI-Ebene wird AltSignals mit der Zeit durch lineare Regression und prädiktive Modellierung verbessern.

ASI ist der native Token, der Zugriff auf ActualizeAI und die KI-gestützten Handelssignale gewährt. Händler haben rund um die Uhr Echtzeitzugriff auf Benachrichtigungen sowie auf andere Funktionen, die den Nutzen von ASI erhöhen, einschließlich Handelsturnieren, Staking und Governance.

Derzeit ist der AltAlgo-Indikator die proprietäre Handelstechnologie von AltSignals – ein Algorithmus, der es Benutzern ermöglicht, Gewinne zu steigern und zu vervielfachen, indem er hochpräzise Signale in Echtzeit liefert. Das Tool macht es Händlern im Grunde einfach, zu wissen, wann sie kaufen und wann sie verkaufen sollten.

In diesem VIP-Bericht für Spot-Trades auf Binance beispielsweise verzeichnete das System im Januar 16 von 17 erfolgreichen Trades und rühmte sich mit einer Gewinnquote von 178 %. Insgesamt liegt die durchschnittliche Gewinnquote bei etwa 64 %. Die künstliche Intelligenz wird diese Quote voraussichtlich auf durchschnittlich 80 % oder mehr steigern.

Warum sollte man heute in den ASI-Token investieren?

Copy link to section

Anleger wissen, dass Risiko Teil des Spiels ist. Sie stellen jedoch auch fest, dass ein großartiges Team und ein großartiges Produkt oft den Unterschied zwischen den Projekten ausmachen, die später ihre Branche definieren, und denen, die nach dem anfänglichen Hype in Vergessenheit geraten.

AltSignals ist, wie bereits erwähnt, bereits ein erfolgreiches Projekt, das mit seiner KI-Integration das nächste große Ding werden könnte. Eine Investition in den Vorverkauf könnte eine Gelegenheit sein, frühzeitig einzusteigen und zu beobachten, wie sowohl das Projekt als auch die Investition wachsen.

So kauft man ASI

Copy link to section

ASI-Token sind im Vorverkauf für Frühinvestoren erhältlich. Derzeit werden die Token entweder für ETH oder USDT zu einem Preis von 0,015 $ pro Token verkauft.

Um jetzt zu kaufen, muss man auf die AltSignals-Vorverkaufsseite [hier] gehen und eine unterstützte Wallet anschließen – empfohlen werden MetaMask für Desktop und Trust Wallet für mobile Nutzer. Die gekauften Token werden am Ende des Vorverkaufs verteilt.

Wie hoch kann der Preis von ASI-Token im Jahr 2023 steigen?

Copy link to section

Ein erwarteter Preisanstieg für ASI wird auch von der Entwicklung des gesamten Ökosystems abhängen. Der Start der ActualizeAI-Beta wird im nächsten Quartal erfolgen, ein wichtiger Meilenstein, der die Anleger wahrscheinlich ermutigen wird. Auch die KI- und Krypto-Narrative sind zu beachten, wobei für erstere massive Umsatzprognosen von Tech-Giganten wie Microsoft und Nvidia vorliegen.

Wie in der Roadmap hervorgehoben, wird der Handel eröffnet, wenn ASI später im 3. Quartal an den großen Kryptobörsen live geht. Dies könnte der erste von vielen Faktoren sein, die den Preis des Tokens in der Zukunft beeinflussen. Insbesondere die Notierung an Börsen könnte eine neue Nachfrage auslösen und zu einem Preisanstieg führen, wenn Binance und Bybit den Token unterstützen.

Der ASI-Token-Preis soll während der Vorverkaufsphase von 0,012 $ auf 0,02274 $ steigen. Bis dahin wird es einen Gewinn von fast 90 % bieten und könnte dann explodieren, wenn es offiziell auf dem freien Markt eingeführt wird. Mögliche kurzfristige Kursziele liegen im Bereich von 0,5 bis 1 $ Ende 2023 und 2024.

Der ASI-Vorverkauf wird in die Phase 2 eintreten, in der der Preis auf 0,01875 $ steigen wird. Hier erfahren Sie mehr, bevor Sie investieren.