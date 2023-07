USD/CAD-Analyse vor dem US-NFP- und Kanada-Arbeitsmarktbericht

Der USD/CAD-Wechselkurs erlebte nach den starken Wirtschaftsdaten aus den USA ein starkes Comeback. Er kletterte auf 1,3373, den höchsten Stand seit dem 12. Juni dieses Jahres. Vom Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 1,88 % gestiegen.

US-Anleiherenditen steigen an

Die wichtigste USD-Neuigkeiten war der starke ADP-Arbeitsmarktbericht. Der Bericht zeigte, dass der Privatsektor im Juni über 459.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Infolgedessen wandten sich die Anleger dem sicheren US-Dollar zu, da sie weitere Zinserhöhungen der Fed erwarten.

Die Anleger stießen auch US-Staatsanleihen ab, wodurch die Rendite der 2-jährigen Anleihen auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren stieg. Auch die Renditen kürzer- und längerfristiger Anleihen stiegen an, während die Inversion auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt fiel. Die US-Aktien stürzten ab, der Dow Jones fiel um 500 Punkte.

Andere aktuelle amerikanische Daten waren stark und signalisierten, dass die jüngsten Zinserhöhungen die Wirtschaft nicht schnell genug bremsen. Am Donnerstag zeigten Daten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zurückgingen, während der ISM-EMI für das nicht verarbeitende Gewerbe stabil über 50 blieb.

Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg im Juni sprunghaft an, während der Immobiliensektor in den letzten Monaten recht stark blieb.

Die nächsten wichtigen Forex-Nachrichten werden die kommenden US-Non-Farm Payrolls (NFP)-Daten sein. Ökonomen gehen davon aus, dass die Wirtschaft im Juni über 225.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote im Laufe des Monats auf 3,6 % gesunken ist.

Eine weitere wichtige Nachricht ist der kanadische Arbeitsmarktbericht. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Arbeitslosenquote leicht auf 5,3 % ansteigt, da die Wirtschaft im Juni 20.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat.

Ein solcher Bericht impliziert, dass die Bank of Canada (BoC) bei ihrer Sitzung am 12. Juli dieses Jahres weiterhin eine Zinspause einlegen wird.

USD/CAD-Prognose

Der USD/CAD-Wechselkurs erlebte in den letzten Tagen ein starkes Comeback. In diesem Zeitraum ist es ihm gelungen, die wichtige Widerstandsmarke bei 1,3302 in eine Unterstützung umzuwandeln. Dieser Kurs war der niedrigste Stand im April.

Das Paar hat ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet und sich über den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt bewegt. Gleichzeitig bewegte sich der Relative Strength Index (RSI) auf den überkauften Wert von 80.

Daher vermute ich, dass das Paar zurückgehen und die wichtige Unterstützung bei 1,3300 erneut testen wird. Sollte dies geschehen, wird es den Aufwärtstrend wieder aufnehmen.