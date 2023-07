Die technische Analyse des Solana-Preises deutet auf einen Anstieg um 20 % hin

Der Solana-Preis war diese Woche eine der leistungsstärksten großen Kryptowährungen. Der SOL-Token setzte seine Rallye am Samstag fort und erreichte 22,45 $, den höchsten Stand seit dem 7. Mai. Seit seinem Tiefststand im Juni dieses Jahres ist er um mehr als 68 % gestiegen und hat eine Marktkapitalisierung von über 8,9 Mrd. $ erreicht.

Solana DeFi TVL erholt sich langsam

Die Aktivität im Solana-Ökosystem erholt sich langsam wieder, nachdem sie im November letzten Jahres stark zurückgegangen war. Dieser Rückgang erfolgte nach dem Zusammenbruch von FTX und Alameda Research. Damals wurde bekannt, dass die beiden Unternehmen große Investoren in Solana und seine größten dApps wie Serum waren.

In letzter Zeit gibt es Anzeichen dafür, dass das Ökosystem von Solana ein Comeback erlebt. Der Total Locked Value (TVL) in seinem DeFi- Ökosystem liegt bei über 1 Mrd. $ und damit unter seinem Allzeithoch von über 12 Mrd. $.

Solanas DeFi TVL hat sich langsam erholt. Er ist auf einen Höchststand von 60 Millionen SOL gestiegen, den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres. Im Januar befanden sich nur 26 Millionen SOL-Token in seinem Ökosystem. Dadurch blieben die täglich eingenommenen Gebühren von Solana in den letzten Monaten stabil.

Die größten DeFi-Protokolle in Solana sind SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance, Lido und Solend.

Weitere Daten zeigen, dass das Volumen von Solana in letzter Zeit langsam gestiegen ist. Daten von CoinGecko zeigen, dass das Volumen von Solana in den letzten 24 Stunden bei über 827 Mio. $ lag. In den Vortagen hatte es ein Volumen von 849 Mio. $ bzw. 234 Mio. $.

Solana-Preisprognose

Der Tages-Chart zeigt, dass der Preis von Solana plötzlich gestiegen ist. Mit dem Anstieg gelang es der Coin, das wichtige Widerstandsniveau bei 16,12 $ in ein Unterstützungsniveau umzuwandeln. Die 25- und 50-Tage Exponential Moving Averages (EMA) stehen kurz davor, einen steigenden Crossover zu bilden, während der Relative Strength Index (RSI) über das überkaufte Niveau gestiegen ist.

Daher wird Solana wahrscheinlich weiter steigen, da Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 26,40 $ anvisieren, dem Höchstpunkt am 18. April. Dieser Preis liegt etwa 20 % über dem aktuellen Niveau. Eine Bewegung unter das Unterstützungsniveau von 20 $ würde diese optimistische Einschätzung entkräften.