Top-Meme-Coins unter Druck, da neue Wettbewerber die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen

Der Kryptowährungsmarkt hat sich in der vergangenen Woche seitwärts bewegt. In der Zwischenzeit erlebten die Top-Meme-Tokens nach Marktkapitalisierung, Dogecoin, Shiba Inu und PepeCoin, in den letzten sieben Tagen eine Baisse, da neue Wettbewerber den Raum dominierten.

PEPE führte die Abwärtsbewegung an und verlor in der letzten Woche 14,9 % und am letzten Tag 5,5 %. PePeCoin lag bei Redaktionsschluss bei 0,00000144 $ und hatte eine Marktkapitalisierung von 619 Mio. $. Nichtsdestotrotz erreichte der Altcoin-Preis während der Memecoin-Rallye im Juni dreistellige Gewinne. PEPE ist auf seinem monatlichen Chat um 53 % gestiegen.

Neue Meme-Token dominieren den Raum

Copy link to section

Im Meme-Kryptosektor gibt es weiterhin neue Projekte. Während einige Community-Mitglieder Neueinführungen wie Shib 2.o und PEPE 2.o als Nachahmer kritisieren, erregten sie letzte Woche die Aufmerksamkeit der Anleger.

Die Marktkapitalisierung von PEPE 2.o stieg wenige Tage nach seiner Einführung um mehr als 50 Mio. $. Auch das neue Projekt Wall Street Memes, das von dem Team entwickelt wurde, das die berühmten Wall St Bulls NFTs ins Leben gerufen hat, eroberte den Markt im Sturm und sammelte innerhalb einer Woche über 13 Mio. $ auf.

Das Aufkommen neuer Wettbewerber hat wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Anleger von Assets wie PEPE abgelenkt. Das ist offensichtlich, da die Handelsvolumina der meisten Meme-Coins unter die Zahlen vom Juni sinken.

Ausblick auf den Kryptomarkt

Copy link to section

Die Preisentwicklung von Kryptowährungen zeigte in der letzten Woche negative Bewegungen, da die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank die Stimmung auf dem Markt beeinträchtigte. Dies führte zu einer verstärkten Verkaufsdynamik bei Meme-Coins.

Bitcoin fiel während der Sitzung am Freitag leicht unter die 30.000 $-Unterstützung, bevor es sich über der wichtigen Marke stabilisierte. Die führende Kryptowährung verlor am vergangenen Tag 0,25 % und lag bei Redaktionsschluss bei 30.223,88 $.

Source – Invezz.com

Die Altcoin-Branche folgt weiterhin den Spuren von Bitcoin und zeigt Rückgänge in ihren Tages-Charts. In diesem Zusammenhang sank die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden um 0,40 % auf 1,17 Bio. $.