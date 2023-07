British Land Company (LON: BLND) steigt am Dienstag um 3 %, nachdem das Unternehmen trotz der makroökonomischen Unsicherheiten ein starkes 1. Quartal verzeichnet hat.

Vermietungsaktivität blieb im 1. Quartal stark

Der Immobilienentwickler meldete eine Vermietungsaktivität von 552.000 Quadratfuß, die den geschätzten Mietwert um 11 % überstieg.

British Land hat weitere 1,2 Millionen Quadratmeter im Angebot, die ebenfalls um 15,5 % über dem geschätzten Mietwert liegen. Der CEO Simon Carter sagte heute in seinem Handelsbericht:

Trotz der makroökonomischen Unsicherheit verzeichnen wir weiterhin eine starke operative Dynamik mit einer guten Vermietungsaktivität, die unsere Konzentration auf die Umsetzung und die außergewöhnliche Qualität unseres Portfolios widerspiegelt.

Nach Angaben des in London ansässigen Unternehmens bleibt das Format Retail Park mit einem Umsatzanstieg von 6 % und einer Auslastung von 99 % stark. Die britische Aktie liegt derzeit etwa 35 % unter ihrem bisherigen Jahreshoch.

Was war sonst noch erwähnenswert im Q1-Handelsbericht des Unternehmens?

Am Dienstag bestätigte British Land auch, dass die Besichtigungen in seiner Campus-Sparte in den letzten Monaten einen Aufschwung erlebt haben

Die Auslastung in diesem Segment lag im 1. Quartal bei 96 %, und es wurden 164.000 Quadratmeter vermietet. Der Vorstandsvorsitzende schrieb heute ebenfalls:

Die Hochschulen profitieren vom Trend zu erstklassigen Flächen. Auch in den Bereichen Biowissenschaften und Innovation haben wir mit einer der größten Laborvermietungen auf dem Markt strategische Fortschritte erzielt.

British Land beendete sein jüngstes Quartal mit 1,7 Mrd. £ an Barmitteln und nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien und muss zumindest in den nächsten 30 Monaten keine Refinanzierung vornehmen. Die Wall Street stuft den Real Estate Investment Trust (REIT) derzeit im Konsens mit “overweight” ein.