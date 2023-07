Der USD/CAD-Wechselkurs ist am Dienstag im Vorfeld der anstehenden US-Inflationsdaten und der Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) gesunken. Der Rückgang steht im Einklang mit der Entwicklung des US-Dollar-Index (DXY), der auf 102 $ zurückging. Er fiel auf ein Tief von 1,3252 und lag damit unter dem Höchststand der vergangenen Woche von 1,3386.

US-Inflation und BoC-Zinsentscheidung

Der USD/CAD-Kurs wird in dieser Woche von zwei wichtigen Devisenereignissen beeinflusst werden. Zunächst werden die USA am Mittwoch den Verbraucherpreisindex (VPI) für Juni veröffentlichen. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Daten zeigen, dass die Inflation in den USA im Juni weiter gesunken ist.

Sie gehen davon aus, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) von 4 % im Mai auf 3,1 % im Juni und damit auf den niedrigsten Stand seit Monaten gefallen ist. Die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, dürfte auf 5,3 % sinken.

Diese Zahlen werden wenige Tage nach der Veröffentlichung der jüngsten US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls – NFP) bekannt gegeben. Aus dem Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) geht hervor, dass die Wirtschaft im Juni mehr als 209 000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Ein früherer Bericht von ADP hatte ergeben, dass die USA mehr als 400.000 Arbeitsplätze geschaffen haben.

Volkswirte rechnen nun mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed um 0,25 % noch in diesem Monat. Loretta Mester, Mary Daly und Raphael Bostic von der Fed sagten am Montag in getrennten Erklärungen, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei.

Die wichtigste Nachricht zum CAD wird die bevorstehende Entscheidung der Bank of Canada sein. Da die Inflation in Kanada extrem hartnäckig ist, erwarten Ökonomen, dass die Bank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 % vornehmen wird. Sie wird die Zinsen auf ein 22-Jahreshoch von 5 % anheben, um die Inflation, die bei 3,4 % liegt, zu senken. In einer Notiz sagte ein Analyst zu Reuters:

Während die seit der Juni-Sitzung veröffentlichten Daten darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft am Rande abgekühlt hat, sind die Details einheitlich stärker. Wir erwarten, dass die BoC den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5 % anheben wird.

USD/CAD Technische Analyse

USD/CAD-Chart via TradingView

Der USD/CAD-Wechselkurs fiel im Juni auf einen Tiefstand von 1,3115. Seitdem hat er versucht, sich wieder zu erholen und erreichte letzte Woche den Wert von 1,3382. Er hat einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Grün dargestellt ist und sich nun an seiner Unterseite befindet.

Das Währungspaar hat sich leicht unter den 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitten bewegt, während der MACD auf den neutralen Punkt gesunken ist. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Währungspaar erholen wird, während die Käufer die obere Seite des Channels bei 1,3382 anpeilen. Ein Abrutschen unter die Unterseite des Channels würde diese optimistische Einschätzung zunichte machen.