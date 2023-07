Der Ethereum-Preis hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, während Händler die jüngste Rallye einschätzen und auf einen Katalysator warten. ETH lag am Mittwochmorgen bei 1.880 $, wo sie sich in den letzten Tagen bewegt hat. Dieser Preis liegt etwa 5 % unter dem Höchststand in diesem Jahr.

Ethereum und andere Kryptowährungen befinden sich in einer Konsolidierungsphase. Bitcoin blieb in den letzten Tagen leicht über der 30.000 $-Marke stecken. Diese Konsolidierung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es in der Branche keine wichtigen Neuigkeiten gab.

Die neuesten Krypto-Nachrichten betrafen die ETF-Anträge von Unternehmen wie Blackrock, Invesco und Ark Invest. Im Gegensatz zu den früheren Anträgen beinhalten diese eine Überwachungsklausel, die zur Verhinderung von Marktmanipulationen beitragen soll.

Ein erfolgreicher Spot-Bitcoin-ETF-Antrag wird sich positiv auf Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, auswirken. Einerseits gehen Analysten davon aus, dass diese Unternehmen sich auch für einen Spot-ETH-ETF bewerben werden.

Der nächste wichtige Katalysator, der Ethereum und andere Kryptowährungen bewegen könnte, sind die bevorstehenden US-Verbraucherinflationsdaten. Wie ich hier schrieb, glauben die meisten Analysten, dass die Inflation in Amerika im Juni nachgelassen hat.

Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die jährliche Inflation von 4,1 % im Mai auf 3 % im Juni gesunken ist. Wenn sie richtig liegen, wird es die niedrigste Inflationszahl seit Monaten sein. Dies bedeutet auch, dass die Inflation in den nächsten Monaten voraussichtlich 2 % erreichen wird.

Obwohl die Inflationszahlen vom Mittwoch wichtig sind, werden sie keine großen Auswirkungen auf Ethereum und andere Kryptowährungen haben. Das liegt daran, dass die Zahl keinen Einfluss auf die nächste Entscheidung der Fed hat. Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed im Juli eine Zinserhöhung um 0,25 % vornehmen wird, da die Kerninflation immer noch über dem Ziel von 2 % liegt.

Ethereum-Preisprognose

ETH-Chart via TradingView

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der ETH-Preis in den letzten Tagen gestiegen ist. Er ist vom Tief der letzten Woche von 1.825 $ auf 1.880 $ gestiegen. Er konsolidiert sich bei den 25- und 50-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitten.

Ethereum bleibt unter der wichtigen Widerstandsmarke bei 1.928 $ (Hoch vom 28. Mai). Vor kurzem hat er ein steigendes Keilmuster gebildet, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. Außerdem hat der Coin ein Kopf-Schulter-Muster gebildet.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Ethereum-Preis in den kommenden Tagen sinken wird. In diesem Fall liegt das nächste wichtige Niveau bei 1.800 $.