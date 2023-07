Der Silberpreis ist in den letzten Tagen gestiegen, da die Anleger auf den fallenden US-Dollar-Index (DXY) reagieren. Der Preis des Edelmetalls stieg auf 23,34 $ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 20. Juni. Seit dem Tiefststand im Juni hat es sich um über 5 % verteuert.

US-Inflation und Abschwächung in China

Der Silberpreis hat sich in den letzten Tagen erholt, da die Anleger die nächsten Maßnahmen der US-Notenbank und die Erholung Chinas beurteilen. Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (NFP) in den USA im Juni um 209k gestiegen ist und damit unter der mittleren Schätzung von 230k lag.

Die Arbeitslosenquote ist im Juni leicht auf 3,6 % gesunken, während das Lohnwachstum relativ konstant geblieben ist. Nach den Arbeitsmarktdaten werden die nächsten wichtigen Daten die anstehenden US-Verbraucherinflationsdaten sein.

Ökonomen gehen davon aus, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Juni von zuvor 4 % auf 3,1 % gesunken ist. Die Inflation in den USA erreichte im Jahr 2022 mit 9,4 % ihren Höhepunkt. Die vielbeachtete Kerninflation wird voraussichtlich auf 5,1 % sinken.

Beamte der Federal Reserve erwarten, dass die Bank die Zinssätze in den kommenden Sitzungen weiter anheben wird. Es wird erwartet, dass die Bank auf ihrer Juli-Sitzung die Zinsen um 0,25 % anheben wird. Diese Ansicht wurde von mehreren Fed-Beamten wie Loretta Mester, Mary Daly und Raphael Bostic bestätigt.

Der Silberpreis erholte sich ebenfalls, da die Anleger auf die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft reagieren. Die am Montag veröffentlichten Daten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Juni auf null gesunken ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es der Wirtschaft des Landes nicht gut geht.

China spielt eine wichtige Rolle bei Silber und anderen Rohstoffen, da es der größte Abnehmer ist. Eine sich abschwächende Konjunktur könnte sich daher in nächster Zeit negativ auf die Preise auswirken.

Technische Analyse des Silberpreises

XAG/USD-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der XAG/USD in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Er ist von seinem Jahreshöchststand um mehr als 10 % eingebrochen, was bedeutet, dass er sich in eine Korrekturzone bewegt hat.

Silber ist unter die Unterseite des Andrews-Pitchfork-Tools gefallen. Außerdem hat es dieses Niveau erneut getestet, was als Break-and-Retest-Muster bekannt ist. Der Silberpreis ist unter die 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitte sowie unter das 23,6%-Retracement-Level gefallen.

Daher sind die Aussichten für den Silberpreis rückläufig, wobei die nächste wichtige Unterstützungsmarke bei 22,12 $ liegt, dem Tiefststand vom 23. Juni.