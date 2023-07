Kryptowährungen haben sich in den letzten zwei Wochen seitwärts bewegt, wobei Bitcoin über der wichtigen Marke von 30.000 $ schwankt. Die meisten Altcoins sind ebenfalls in einer engen Spanne geblieben, wobei die Volumina stark gesunken sind. Diese Preisbewegung könnte eine Ruhe vor dem Sturm in der Kryptoindustrie sein.

Der Angst & Gier Index stagniert

Ein kurzer Blick auf die wichtigsten Kennzahlen in der Finanzbranche verschafft mehr Klarheit über die Marktlage. Der genau beobachtete Krypto Angst & Gier Index blieb auf dem neutralen Niveau von 56. Vor einigen Wochen befand er sich in der Gierzone.

Gleichzeitig ist der US-Dollar-Index auf 102 $ gefallen, während der VIX-Index stabil unter 20 $ bleibt. Mittlerweile hat sich der von CNN Money erfasste Angst- und Gier-Index in den Bereich der extremen Gier verschoben.

Bitcoin und andere Kryptowährungen blieben in einer engen Spanne, während die Anleger die jüngsten ETF-Anträge beurteilten. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die SEC die neuen Anträge aufgrund der vom Unternehmen implementierten Überwachungsklauseln akzeptieren wird. Hierbei handelt es sich um eine wichtige Klausel, die Marktmanipulation verhindern soll.

Obwohl die SEC in dieser Situation eine wichtige Instanz ist, wird sie nicht das letzte Wort über den ETF-Antrag haben. Ein Richter in den USA könnte zugunsten von Grayscale, dem Gründer des GBTC-Fonds, entscheiden. Das Unternehmen verklagte die SEC wegen der Ablehnung ihres Plans, GBTC in einen ETF umzuwandeln.

Insgesamt könnte ein Spot-Bitcoin-ETF zu einer höheren Nachfrage nach Bitcoin führen, da diese Unternehmen Coins in ihre Verwahrung aufnehmen. Langfristig stellen Analysten jedoch in Frage, ob es genügend institutionelle Nachfrage nach dem Coin geben wird.

Der nächste wichtige Katalysator für Bitcoin und andere Kryptowährungen werden die anstehenden Daten zur Verbraucherinflation in den USA sein. Ein Anzeichen dafür, dass die Inflation schneller als erwartet sinkt, ist gut für Kryptowährungen, da es die Dringlichkeit weiterer Zinserhöhungen verringert.

Der Token-Verkauf von Chancer geht weiter

Unterdessen hat Chancer, ein neues Unternehmen in der Kryptowährungsbranche, bei einem der erfolgreichsten Token-Verkäufe des Jahres über 730.000 $ eingesammelt. In weniger als einem Monat wurden über 73 Millionen Token verkauft, was darauf hindeutet, dass eine hohe Nachfrage nach dem Token besteht.

Chancer ist ein Unternehmen, das die schnell wachsende Branche der Sportwetten und -vorhersagen revolutionieren möchte. Die Entwickler erstellen eine Wettplattform, die auf Blockchain-Technologie basiert.

Zusätzlich zu Sportwetten können Chancer-Benutzer ihre eigenen Märkte im Ökosystem erstellen. Beispielsweise kann eine Gruppe von Freunden einen Wettmarkt einrichten und dann Geld verdienen, indem die Leute ihre Wetten platzieren.

Das andere wichtige Merkmal des Ökosystems ist die Dezentralisierung. Im Gegensatz zu Unternehmen wie Bwin und DraftKings, die zentral gesteuert werden, haben die Token-Inhaber von Chancer viele Entscheidungen zu treffen. Sie werden auch an den Gewinnen der Plattform beteiligt sein.

Ist Chancer ein guter Kauf?

Chancer ist eine Plattform, die eine riesige, milliardenschwere Industrie auf den Kopf stellt. Sportwetten und Vorhersagen haben ebenfalls Milliarden von Nutzern auf der ganzen Welt. Wenn die Entwickler also eine gute Plattform schaffen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren Marktanteile gewinnen wird.

Die Marktchancen machen Chancer zu einem guten Token zum Investieren. Es gibt jedoch auch Risiken bei der Investition in den Token. Es bestehen beispielsweise regulatorische Risiken, wie wir bei den jüngsten SEC-Klagen gegen Coinbase und Binance gesehen haben.

Im Rahmen dieser regulatorischen Risiken besteht die Möglichkeit, dass einige amerikanische Börsen vor der Notierung zurückschrecken werden. Dennoch glaube ich, dass die Chancen die Risiken im Moment überwiegen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass einige kleine Kryptowährungen wie Pepe und Keke nach ihrem Debüt stark gestiegen sind. Daher sollten Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihrer Mittel in Chancer und andere Token investieren. Sie können den Chancer-Token während des Vorverkaufs hier kaufen.