Wipro kündigt 1 Mrd. $-Investition in KI an

Wipro Limited ist das jüngste multinationale Unternehmen, das Wachstumschancen im zunehmend dominierenden Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sieht.

Am 12. Juli kündigte der in Indien ansässige Anbieter von Informationstechnologiediensten einen Mehrjahresplan an, der vorsieht, bis zu 1 Mrd. $ in KI zu investieren. Die dreijährige Investition in Höhe von 1 Mrd. $ soll darauf abzielen, Wachstumschancen in den Bereichen KI, Daten und Analyse zu nutzen, sagte das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

In die Investitionsbemühungen sollen auch Initiativen einbezogen werden, die auf Forschung und Entwicklung, die Verbesserung der FullStride Cloud und die Schaffung neuer Beratungskapazitäten abzielen, um die Anpassung der Kunden an die sich verändernde Welt der KI zu fördern.

Wipro ai360

Zusammen mit der Investition in Höhe von 1 Mrd. $ hat Wipro ein KI-zentriertes Innovations-Ökosystem mit dem Namen Wipro ai360 ins Leben gerufen. Nach Angaben des Unternehmens wird Wipro ai360 der Schlüssel zu den Plänen sein, KI in alle Lösungen, Plattformen und Tools zu integrieren, die den Kunden zur Verfügung stehen.

Mit Wipro ai360 und der neuen Investition könnte der IT-Gigant neue Werte und Produktivität freisetzen. Dies wird durch die Anwendung von KI-Tools möglich sein, erklärte das Unternehmen in der Pressemitteilung.

Wipro-CEO Thierry Delaporte kommentierte die Investition wie folgt:

Künstliche Intelligenz ist ein sich schnell entwickelndes Feld. Insbesondere mit dem Aufkommen der generativen KI erwarten wir einen grundlegenden Wandel für alle Branchen. Neue Geschäftsmodelle, neue Arbeitsweisen, aber auch neue Herausforderungen. Genau aus diesem Grund stellt das ai360-Ökosystem von Wipro den verantwortungsvollen Umgang mit KI in den Mittelpunkt unserer gesamten KI-Arbeit. Es soll unseren Talentpool stärken und in allen unseren Abläufen und Prozessen sowie bei der Erarbeitung von Lösungen für unsere Kunden allgegenwärtig sein. Wir sind bereit für die KI-gesteuerte Zukunft!

Das Unternehmen plant, alle seine 250.000 Mitarbeiter in KI zu schulen. Dies wird voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten geschehen.

Die Entscheidung von Wipro fällt in eine Zeit, in der die großen Technologieunternehmen nach der Veröffentlichung von ChatGPT auf den Einsatz von KI setzen. Der KI-Chatbot von OpenAI, einem von Microsoft unterstützten Startup, hat zu einer Art Goldrausch in diesem Sektor geführt, wobei Google zu den globalen Tech-Giganten gehört, die sich ein Stück des wachsenden Marktes sichern wollen.