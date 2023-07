Der Shiba Inu-Preis hat ein schwieriges Jahr hinter sich, da sich die Anleger auf andere, neuere Meme-Coins konzentrieren. SHIB lag am Montag bei 0,0000080 $, wo er sich auch in den letzten Tagen befand. Insgesamt ist dieser Preis viel niedriger als das bisherige Jahreshoch von 0,000015 $.

Shiba Inu hinkt Pepe hinterher

Traditionelle Meme-Coins wie Shiba Inu und Dogecoin haben in diesem Jahr alle schlechter als Pepe abgeschnitten. Pepe ist in den letzten drei Monaten um mehr als 300 % gestiegen, während Shiba Inu im gleichen Zeitraum um über 25 % gefallen ist.

Pepe erholte sich, als die Anleger begannen, sich auf neuere Meme-Coins zu konzentrieren, während die traditionellen Coins an Fahrt verloren. Tatsächlich standen Dogecoin, Dogelon Mars und Floki Inu dieses Jahr alle unter Druck. Pepe hingegen profitierte von der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), als sich Nachrichten über neue Millionäre verbreiteten.

Alles in allem hat sich Pepe innerhalb weniger Monate vom Nichts zu einer der größten Kryptowährungen der Welt entwickelt. Seine Marktkapitalisierung ist auf über 605 Mio. $ gestiegen, während das tägliche Volumen des Tokens zugenommen hat. Pepe ist einer der beliebtesten Token in den sozialen Medien und auf CoinMarketCap.

Shiba Inu hatte Probleme, obwohl die Entwickler am größten Upgrade in der Geschichte des Netzwerks arbeiteten. Die Entwickler arbeiten an Shibarium, einem Layer-2-Netzwerk, das das Ökosystem deutlich schneller und günstiger machen soll. Shibarium wird im August auf den Markt kommen.

Shiba Memu könnte das nächste große Ding sein

Während sich die Dynamik von Shiba Inu und Dogecoin verlangsamt, gibt es Anzeichen dafür, dass Shiba Memu das nächste große Ding im Krypto-Bereich sein könnte. Shiba Memu, eine neue Meme-Coin, hat in weniger als drei Wochen bereits über 900.000 $ eingesammelt.

Die Entwickler führen derzeit die erste Phase des Token-Verkaufs durch. Durch seinen einzigartigen Ansatz beim Token-Verkauf steigt der Preis des Tokens innerhalb weniger Stunden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels kostete SHMU 0,013285 USDT, während der nächste Preis 0,014050 USDT betragen wird. Insgesamt haben die Entwickler 901.261 $ aufgebracht. Sie können die Token hier kaufen.

Shiba Memu hat aufgrund seines Ansatzes das Potenzial, Shiba Inu und Dogecoin zu verdrängen. Die Macher kombinieren zwei beliebte Themen: Meme-Coins und künstliche Intelligenz. Ihr Ziel ist es, ein unaufhaltsames, autarkes Marketing-Kraftpaket zu schaffen.

Durch den Einsatz von KI erhoffen sich die Entwickler eine Plattform, die täglich mehr Inhalte als eine Zeitung generieren kann. Diese Inhalte sollen über verschiedene Medien veröffentlicht werden.

Ist es sicher, Shiba Memu-Tokens zu kaufen?

Shiba Memu gewinnt bei Entwicklern und Krypto-Investoren an Attraktivität, wie das Vorverkaufsvolumen zeigt. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Token an Schwung gewinnt, da Händler versuchen, das nächste große Ding in der Kryptoindustrie zu finden. Seit der Ära von Shiba Inu versuchen viele Kleinanleger, das nächste große Ding zu finden.

Ein weiterer Grund für den wahrscheinlichen Anstieg des Shiba Memu ist die Tatsache, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation in den USA gesunken ist, während sich der Arbeitsmarkt abgeschwächt hat. Infolgedessen besteht die Möglichkeit, dass die Fed ihre Zinserhöhungen bald aussetzen wird.

Die Kryptoindustrie erhielt nach dem Teilsieg von Ripple Labs vor einem US-Gericht ebenfalls einen Aufschub. Die Richterin entschied, dass XRP kein Wertpapier ist.

Es ist jedoch immer riskant, in Vorverkaufs-Token zu investieren, da das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der Regel hoch ist. Im Extremfall kann der Token auf null sinken oder in die Höhe steigen.