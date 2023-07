Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) hat eine verbindliche Vereinbarung mit Sony Corp (TYO: 6758) unterzeichnet, um „Call of Duty“ nach der Übernahme von Activision Blizzard auf PlayStation verfügbar zu halten.

Alex Kantrowitz reagiert auf die Nachricht

Die Dinge scheinen sich für die 69 Mrd. $-Fusion weiterhin in die richtige Richtung zu entwickeln. Erst letzte Woche lehnte ein US-Bundesrichter den Antrag der FTC auf eine einstweilige Verfügung ab, um Microsoft vom Kauf von Activision Blizzard abzuhalten (weiterlesen).

Daraufhin verlängerte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority of the United Kingdom) die Frist für die Prüfung der Übernahme bis zum 29. August. In der CNBC-Sendung “Worldwide Exchange” sagte Alex Kantrowitz von Big Technology heute:

Die FTC ist derzeit aus dem Rennen, und es sieht so aus, als würde die britische CMA ihre Entscheidung beschleunigen, so dass das Geschäft schon bald über die Bühne gehen könnte.

Der Aktienkurs von Activision Blizzard ist heute Morgen um 4 % gestiegen.

Was bedeutet der Deal für die Aktionäre?

Es ist zu beachten, dass Microsoft zuvor auch eine Vereinbarung mit Nintendo bekannt gegeben hat, wonach “Call of Duty” 10 Jahre lang nicht exklusiv für Xbox erscheinen wird.

Kantrowitz sieht den Microsoft-Activision-Deal als langfristigen Rückenwind für den Aktienkurs. Kurzfristig erwartet er jedoch nicht mehr als eine leichte Erholung.

Vielleicht wird es einen kleinen Schub geben, aber die wirkliche Auswirkung wird langfristig sein; wir werden sehen, wie Activision Microsofts Spiele-Tools ergänzt und wie es sich auf das Geschäft und den Gewinn auswirkt.

Ein UBS-Analyst sagte jedoch in seiner jüngsten Forschungsnotiz, dass Microsoft-Aktien 400 $ wert sein sollten, wie Invezz hier berichtete. MSFT ist in diesem Jahr bereits um über 40 % gestiegen.