Der USD/IDR-Wechselkurs stieg am Montag, nachdem Indonesien erneut schwache Handelszahlen veröffentlichte. Das Paar kletterte auf 15.000, ein paar Punkte über dem Tief vom letzten Freitag von 14.928.

Indonesiens Exporte brechen ein

Copy link to section

Indonesien war in den letzten Monaten eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften. Das Land profitierte von der wachsenden Unruhe unter den chinesischen Herstellern, während die Spannungen mit den USA zunehmen.

Infolgedessen diversifizieren immer mehr Unternehmen ihre Aktivitäten in Indonesien, was die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) auf ein Rekordhoch treibt. Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen im 1. Quartal um 20,2 % auf über 11,87 Mrd. $. Die meisten dieser Mittel kamen aus Singapur und Hongkong.

Die Wirtschaft wuchs im 1. Quartal um 5,03 % und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Eine zentrale Herausforderung für die Wirtschaft besteht jedoch darin, dass die Exporte sinken.

Daten der Statistikbehörde des Landes zeigten, dass das Exportwachstum im Juni um 21,18 % einbrach, was stärker als der erwartete Rückgang von 18 % war. Die Exporte sind in den letzten drei Monaten in Folge zurückgegangen.

Auch das Importwachstum ging zurück, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage Indonesiens nachlässt. Die Importe des Landes gingen im Juni um 18,3 % zurück, nachdem sie im Vormonat um über 14 % stiegen. Die Importe sind in diesem Jahr mit Ausnahme von einem Monat in allen anderen zurückgegangen. Infolgedessen belief sich der Handelsüberschuss des Landes auf über 3,46 Mrd. $.

Daher mehren sich die Anzeichen, dass die indonesische Zentralbank in den kommenden Monaten mit Zinssenkungen beginnen wird. Die Bank hat die Zinsen auf ihrer Juni-Sitzung unverändert bei 5,75 % belassen, da die Inflation auf ihr Ziel gesunken ist. Sie hat die Zinsen in den vergangenen fünf Monaten in Folge unverändert gelassen.

Eine weitere wichtige Neuigkeit war, dass Indien und Indonesien Gespräche über die Verwendung einer gemeinsamen Währung für den grenzüberschreitenden Handel führen.

USD/IDR-Prognose

Copy link to section

USD/IDR-Chart via TradingView

Der USD/IDR-Kurs befand sich in einem starken Aufwärtstrend, nachdem er im Mai dieses Jahres auf einen Tiefstand von 14.608 fiel. In diesem Monat stieg er auf ein Hoch von 15.221 und erlitt dann einen heftigen Rückgang auf etwa 15.000. Auf dem Tages-Chart notiert das Währungspaar an den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten (MA). Es liegt auch leicht über der wichtigen Unterstützungsmarke bei 14.847, dem Tiefststand vom 2. Februar.

Daher wird das Währungspaar nach den schwachen Daten aus Indonesien wahrscheinlich seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 15,221 liegen, dem höchsten Stand in diesem Monat.